تدمير طائرتين مسيّرتين من طراز لوكاس في بندر خمير

العلاقات العامة للحرس أعلنت في بيان: إن طائرتين مسيّرتين أمريكيتين من طراز لوكاس دُمّرت في سماء بندر خمير بنيران دفاع مقاتلي حرس الإمام السجاد (ع) في هرمزكان وتحت شبكة الدفاع الجوي الموحدة.
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