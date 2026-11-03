يحيى سريع: السعودية لجأت إلى العدو الإسرائيلي لمواجهة شعبنا

يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ اليوم أي عملية في عمق السعودية.

وقال: نؤكد أننا لم ننفذ أي عملية باتجاه الأراضي السعودية. إن الهزائم التي أنزلتها قواتنا المسلحة بالعدو السعودي أثارت ارتباكه واضطرابه؛ بحيث لجأ إلى تزوير الأحداث واختلاق الوقائع. فكلما تلقى العدو السعودي صفعة في الميدان، لجأ إلى الافتراء بأن قواتنا المسلحة تستهدف مكة المكرمة.

وأضاف يحيى سريع: إن هذا الادعاء بهتان وكذب قديم وفي الوقت نفسه جديد، يلجأ إليه العدو في كل مرة بعد تلقيه ضربات قاسية في ساحة المعركة من مجاهدينا الأبطال - حفظهم الله ورعاهم.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قائلًا: إن هذه الهزائم نفسها هي التي جعلت العدو السعودي يطلب من العدو الإسرائيلي أن يأتي لمساعدته في مواجهة شعبنا المؤمن والمجاهد.

وكان العدو السعودي قد ادّعى سابقًا اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في مكة.