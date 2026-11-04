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الإيرانيون يحيون ذكرى الرابع من نوفمبر بهتافات مناهضة للاستكبار في مختلف أنحاء البلاد

انطلقت اليوم في أكثر من 900 مدينة إيرانية مسيرات وتجمعات حاشدة مناهضة للاستكبار، إحياءً لذكرى الرابع من نوفمبر، وسط هتافات منددة بالهيمنة الأمريكية والصهيونية.
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ایران

مراسم إحياء ذكرى الرابع من نوفمبر في العاصمة طهران انطلقت عند الساعة التاسعة صباحاً، بمسيرة من ساحة فلسطين وصولاً إلى محيط وكر التجسس الأمريكي في شارع طالقاني، فيما ستقام على طول المسار أجنحة وموكب طلابية وجامعية.

كما دوّت، في الساعة الثامنة من مساء أمس، من جوار مرقد الإمام الشهيد في حرم الإمام الرضا (عليه السلام)، هتافات إحياء ذكرى مكافحة الاستكبار العالمي في الساحات ومختلف مناطق البلاد.

وتكتسب ذكرى الرابع من نوفمبر، التي تُعرف أيضاً بيوم الطالب، هذا العام دلالة مختلفة، إذ تحضر فيها ذكرى طلاب مدرسة «شجرة طيبة» في ميناب الذين استشهدوا جراء العدوان.

فهذا اليوم لا يقتصر هذا العام على إحياء ذكرى يوم الطالب، بل يستحضر أيضاً أطفالاً توجهوا إلى مدارسهم بحقائبهم الملونة وكتبهم الجديدة وأحلامهم الطفولية، لكنهم لم يعودوا إليها أبداً.

ولهذا، تستعيد إيران في الرابع من نوفمبر صورة المقاعد الدراسية الفارغة التي لن يجلس أصحابها عليها مجدداً، والواجبات المدرسية التي لم تكتمل، والتمارين التي لن يسأل أحد عنها، والأحلام الطفولية التي أُجهضت.

وحوّل العدوان الصهيوني الأمريكي على مدرسة «شجرة طيبة» في ميناب، في لحظة واحدة، عالماً مليئاً بالأحلام والصداقة والمرح والأمل إلى رماد.

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الإيرانيون يحيون ذكرى الرابع من نوفمبر بهتافات مناهضة للاستكبار في مختلف أنحاء البلاد

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