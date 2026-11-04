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عمدة نيويورك: التغييرات السياسية في أمريكا بدأت للتو

أشار عمدة نيويورك إلى هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس وقال إن مسار التغييرات بدأ للتو.
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ممدانی

زهران ممداني، عمدة نيويورك، تحدث في مقابلة مع مجلة وايرد عن تغير الأجواء السياسية في هذا البلد.

وقال: إنه يُستشعر الآن جو مختلف، وشدد على أن التغييرات السياسية بدأت للتو وأن استمرار هذا المسار يحتاج إلى مزيد من الجهد.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تُشير فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026 إلى تقدم الديمقراطيين في منافسات الكونغرس، وقد أفادت وسائل الإعلام بأن هذا الحزب سيطر على أغلبية مجلس النواب.

وقد فاز ممداني في انتخابات بلدية نيويورك في نوفمبر 2025، وبدأ نشاطه عمدةً اعتبارًا من الأول من يناير 2026. وكان قد تحدث في خطاب فوزه عن بدء مرحلة جديدة في سياسة نيويورك.

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عمدة نيويورك: التغييرات السياسية في أمريكا بدأت للتو

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