عراقجی یشرح نتائج مشاوراته مع نظرائه فی المنطقة بشأن تداعیات الإجراءات التصعیدیة لأمریکا واسرائیل

استعرض وزیر الخارجیة الأنشطة الدبلوماسیة التی أجراها خلال الساعات الثمانی والأربعین الماضیة، معلناً عن إجراء مشاورات هاتفیة مع نظرائه فی ۱۲ دولة إقلیمیة حول أحدث التطورات علی الساحتین الإقلیمیة والدولیة، وتداعیات الإجراءات التصعیدیة التی اتخذتها الولایات المتحدة والکیان الصهیونی، وضرورة منع اتساع نطاق انعدام الأمن.

وفی منشور له علی منصة "إنستغرام"، أشار وزیر الخارجیة إلی المشاورات الهاتفیة التی أجراها علی مدار الساعات الثمانی والأربعین الماضیة مع ۱۲ من نظرائه فی المنطقة، موضحاً: "جری خلال هذه المباحثات استعراض ومناقشة آخر التطورات الإقلیمیة والدولیة، إلی جانب تداعیات الخطوات التصعیدیة التی أقدمت علیها الولایات المتحدة والکیان الصهیونی".

وفی معرض إشارته إلی المشاورات التی أجراها مع وزراء خارجیة کل من سلطنة عمان، ومصر، والأردن، والمملکة العربیة السعودیة، وقطر، وقبرص، وترکیا، والکویت، والإمارات العربیة المتحدة، وتونس، والعراق، وباکستان، قال عراقجی: "خلال هذه المحادثات، وإلی جانب توضیح المواقف المبدئیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، شددتُ علی ضرورة احترام السیادة الوطنیة للدول، ووقف العدوان والتهدیدات، وتجنب التدخلات الخارجیة الهدامة، کما أکدتُ علی مسؤولیة دول المنطقة فی منع توسع دائرة انعدام الأمن".

علاوة علی ذلک، أکد وزیر الخارجیة علی الحق المشروع للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الدفاع عن سیادتها وأمنها القومی، مشدداً علی أهمیة إرساء ترتیبات أمنیة إقلیمیة بمنأی عن تدخل القوی من خارج المنطقة.