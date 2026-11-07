إخفاق ترامب السیاسی یکشف فشل الرهان علی الحرب ضد إیران، والعراق مطالب بمراجعة سیاساته

وفی خطبته السیاسیة، أوضح السید الموسوی أن خسارة ترامب وحزبه فی الانتخابات الأمریکیة، وإن کانت شأناً داخلیاً أمریکیاً، فإن توقیتها وارتباطها بالحرب علی إیران یمنحانها أهمیة خاصة بالنسبة إلی المنطقة والعراق. وأشار إلی تصریحات أمریکیة ربطت بین الحرب وتراجع فرص الجمهوریین الانتخابیة، معتبراً أن هذه النتائج تؤکد صحة التحذیرات السابقة من أن المواجهة مع إیران ستنعکس سلباً علی ترامب وحزبه.

وأضاف أن التطورات أظهرت أن القیادة الإیرانیة قرأت المشهد السیاسی بصورة أکثر واقعیة من الأطراف التی راهنت علی ضعف إیران ودعت العراق إلی الابتعاد عنها تجنباً لتحمل تبعات المواجهة. وشدد علی ضرورة تقییم الأحداث وفق نتائجها السیاسیة والاستراتیجیة، لا وفق التوقعات التی رافقت بدایة الحرب.

إخفاق أهداف الحرب وتراجع مشروع «إسرائیل الکبری»

واعتبر السید الموسوی أن الهدف المعلن لترامب ورئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو، والمتمثل فی إسقاط النظام الإیرانی، لم یتحقق، مؤکداً أن الجمهوریة الإسلامیة حافظت علی نظامها السیاسی وقدرتها علی المواجهة، فی حین تکبدت الإدارة الأمریکیة خسائر سیاسیة کبیرة.

وربط السیدالموسوی هذه النتائج بتراجع المعادلات التی استند إلیها نتنیاهو فی الترویج لمشروع «إسرائیل الکبری» ، مشیراً إلی أن التطورات داخل الساحة الإسرائیلیة، والحاجة إلی تحالفات برلمانیة جدیدة لتشکیل الحکومة، تعکسان تغیراً فی موازین القوی. ورأی أن هذه التحولات لا تعنی انتهاء الصراع، لکنها تؤکد أن الهیمنة الإسرائیلیة لیست أمراً ثابتاً أو بمنأی عن التحدیات.

کما أشار إلی الأبعاد الاقتصادیة والاستراتیجیة للمواجهة، ولا سیما تأثیر التطورات المرتبطة بمضیق هرمز فی الاقتصاد العالمی، معتبراً أن إیران استخدمت أوراق قوتها بطریقة دفعت الأطراف الدولیة إلی إعادة تقییم موقعها وقدراتها.

وحذّر فی الوقت نفسه من الاعتقاد بأن تراجع ترامب انتخابیاً سیؤدی تلقائیاً إلی تسویة الخلافات مع إیران، مؤکداً أن السیاسة الأمریکیة تجاه الجمهوریة الإسلامیة لا ترتبط بشخص الرئیس وحده. واستشهد ببیان السید القائد الإمام مجتبی الخامنئی بمناسبة یوم الطلاب، مشدداً علی أهمیة الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة وعدم التعامل مع التطورات الانتخابیة بوصفها ضمانة لانتهاء الصراع.

رفض الدعوات إلی فصل العراق عن إیران

وفی الشأن العراقی، انتقد السید الموسوی الدعوات إلی الفصل بین العراق وإیران، ولا سیما المواقف التی برزت بشأن إغلاق المنافذ الحدودیة أو تقیید حرکة الطیران. وأشار إلی أن بعض المسؤولین وصفوا رفض هذه الإجراءات شعبیاً بأنه موقف عاطفی، مؤکداً أن العلاقات بین البلدین تقوم علی روابط تاریخیة واجتماعیة ودینیة، وأن إدارة المصالح الوطنیة لا تعنی الاستجابة للضغوط الأمریکیة أو تجاهل إرادة الشعب.

ورأی أن بعض القوی السیاسیة العراقیة تبنت مقاربة تقوم علی الاستجابة للمطالب الأمریکیة مع الإبقاء علی العلاقات مع إیران ضمن حدود لا تثیر اعتراض واشنطن، متسائلاً عن مدی واقعیة هذه السیاسة بعد التطورات التی أظهرت کلفة الرهان علی إضعاف الجمهوریة الإسلامیة.

کما انتقد محدودیة القدرات العسکریة العراقیة والقیود التی قال إنها تحد من حریة استخدام بعض الإمکانات الدفاعیة، معتبراً أن امتلاک السلاح لا یحقق السیادة ما دام القرار العسکری خاضعاً للموافقات الخارجیة. ودعا إلی تعزیز استقلال القرار الوطنی وبناء قدرات تمکّن العراق من حمایة مصالحه بعیداً عن الارتهان لإرادة القوی الدولیة.

انتقادات للسیاسة الخارجیة العراقیة

وانتقل السید الموسوی إلی انتقاد جولات رئیس الوزراء العراقی إلی عدد من الدول الإقلیمیة، معتبراً أن بعض هذه الزیارات والاتفاقات المرافقة لها لا تنسجم مع المصالح العراقیة، ولا تأخذ بالاعتبار سجل تلک الدول ومواقفها السابقة تجاه العراق.

وتوقف عند زیارة سوریا ولقاء القیادة السوریة الجدیدة، منتقداً التقارب مع شخصیة ارتبطت بملفات الإرهاب والدم العراقی. کما تساءل عن جدوی التعهدات المتعلقة بإعادة إعمار مواقع دینیة، إذا لم تقترن بمراجعة واضحة للمصالح السیاسیة والاقتصادیة المترتبة علی العلاقات الجدیدة.

وحذّر من أن الاتفاقات النفطیة والاقتصادیة التی قد تفرض التزامات علی العراق من دون تحقیق منافع متوازنة، داعیاً إلی التدقیق فی تفاصیلها وآثارها علی الاقتصاد الوطنی.

وانتقد کذلک زیارة رئیس الوزراء إلی السعودیة، مشیراً إلی تفاوت مستوی الاستقبال الرسمی الذی حظی به، مقارنة باستقبال القیادة السوریة الجدیدة. واعتبر أن هذه الوقائع تستدعی مراجعة طبیعة العلاقات الإقلیمیة، والتأکد من أنها تقوم علی الاحترام المتبادل والمصالح المشترکة، لا علی المجاملات الدبلوماسیة أو تقدیم التنازلات.

کما تساءل عن المکاسب التی یحققها العراق من علاقاته مع الأردن والبحرین، فی ظل الصعوبات التی یواجهها العراقیون فی التنقل، واستمرار التضییق علی أبناء الطائفة الشیعیة فی البحرین. وانتقد ما أشار إلیه من اعتقالات وانتهاکات بحق شخصیات دینیة، مؤکداً أن بناء العلاقات الخارجیة لا ینبغی أن یکون علی حساب الثوابت الدینیة والکرامة الإنسانیة.

وشدد علی أن معیار نجاح السیاسة الخارجیة یجب أن یکون مدی إسهامها فی حمایة سیادة العراق ومصالح شعبه، ولیس مجرد إرضاء القوی الإقلیمیة والدولیة.

وفی ختام خطبته، توقع السید الموسوی أن تشهد المنطقة تحولات جدیدة فی موازین القوی، معتبراً أن الضغوط التی تتعرض لها قوی المقاومة لا تعنی انتهاء دورها. وأشار إلی حزب الله فی لبنان وأنصار الله فی الیمن، متوقعاً استعادة هذه القوی جانباً من قوتها ومواقعها خلال المرحلة المقبلة، داعیاً إلی متابعة التطورات المیدانیة بعیداً عن الاکتفاء بالروایات الإعلامیة المتداولة.

وحذّر القوی السیاسیة التی تراهن علی استمرار المعادلات الحالیة من أن التحولات قد تفرض علیها مراجعة مواقفها، مؤکداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة واقعیة للتطورات، وعدم بناء السیاسات علی افتراض ثبات موازین القوی.

وختم إمام جمعة بغداد بالتشدید علی ضرورة مراجعة السیاسة العراقیة تجاه المنطقة، وصون استقلال القرار الوطنی، والحفاظ علی العلاقات التاریخیة والدینیة، ورفض الضغوط التی تتعارض مع مصالح الشعب العراقی.