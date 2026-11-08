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الرئیس الایرانی یطمئن علی صحة المرجع الدینی الخراسانی ویسال الله الشفاء العاجل له

أجری الرئیس اتصالاً هاتفیاً مع نجل المرجع الدینی الأعلی وحید الخراسانی، للاطمئنان علی صحته، وتمنی له دوام الصحة والعافیة والشفاء العاجل.
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پزشکیان

استفسر الرئیس مسعود بزشکیان، فی اتصال هاتفی مع آیة الله محسن وحید الخراسانی، نجل المرجع الدینی الأعلی حسین وحید الخراسانی، عن صحة هذا المرجع الجلیل ومراحل علاجه، وتمنی له دوام الصحة والعافیة والشفاء العاجل.

وفی هذا الاتصال، تمنی الرئیس للمرجع الدینی الأعلی وحید الخراسانی دوام الصحة والعافیة، واطلع علی آخر مستجدات علاجه وحالته الصحیة.

کما أکد بزشکیان علی المکانة الرفیعة للمرجع الدینی الأعلی ودوره القیّم فی التوجیه الروحی والدینی للمجتمع، ودعا الله عز وجل أن یمنّ علی هذا المرجع الجلیل بالصحة والعافیة التامة.

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الرئیس الایرانی یطمئن علی صحة المرجع الدینی الخراسانی ویسال الله الشفاء العاجل له

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