صحیفة واشنطن بوست ذکرت أن جزءاً صغیراً فقط من أکثر من ۸ آلاف جندی وموظف تابعین لشرکات متعاقدة مع الجیش الأمریکی، کانوا متمرکزین فی قاعدة الدعم البحری الأمریکیة فی البحرین قبل الحرب مع إیران، لا یزال موجوداً فی القاعدة، فیما یکتنف الغموض مستقبل الوجود العسکری الأمریکی فی البحرین وسائر دول الخلیج الفارسی.

وبحسب التقریر، تعرضت هذه القاعدة، التی کانت مقراً لقیادة القوات البحریة الأمریکیة فی المنطقة والأسطول الخامس، لهجمات إیرانیة انتقامیة بالصواریخ والطائرات المسیّرة، عقب بدء العدوان الأمریکی الصهیونی علی إیران. ووفقاً لتقدیرات دائرة البحوث التابعة للکونغرس الأمریکی، تجاوزت الأضرار التی لحقت بالقاعدة ۴۰۰ ملیون دولار.

وبعد مرور تسعة أشهر علی الحرب الأمریکیة ضد إیران، لا یزال من غیر الواضح ما إذا کانت القاعدة ستستعید قدرتها التشغیلیة التی کانت علیها قبل الحرب. وفی هذا السیاق، تدرس وزارة الحرب الأمریکیة نقل قواتها من منطقة الخلیج الفارسی إلی الأراضی المحتلة والأردن.

وعقب إصابة القاعدة بالصواریخ والطائرات المسیّرة الإیرانیة، أصدرت وزارة الخارجیة الأمریکیة فی الثانی من مارس أمراً بإجلاء الموظفین الحکومیین غیر الأساسیین وأفراد أسرهم.

وأکد مسؤول أمریکی أن القوات الأمریکیة لن تقترب من القاعدة إلی حین تسویة الأوضاع ووقف الهجمات.