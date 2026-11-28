أصدر اللواء علی عبد اللهی رسالة بمناسبة یوم بحریة الجیش الایرانی، أشاد فیها بذکری شهداء القوة البحریة العظام، ولا سیما شهداء مدمرة دنا.

فیما یلی النص الکامل لرسالة رئیس أرکان القوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبیاء:

بسم الله الرحمن الرحیم

یأتی "یوم البحریة الإیرانیة"، فی وقتٍ بات فیه الخلیج الفارسی ومضیق هرمز بؤرةً للمواجهة الاستراتیجیة مع الغطرسة العالمیة والصهیونیة الإجرامیة، وقد أحبط بحارة القوات المسلحة مخططات العدو المعتدی بثباتهم وسلطتهم.

الیوم، تضطلع البحریة الإیرانیة، بالتنسیق مع البحریة التابعة للحرس الثوری الإسلامی، بجاهزیتها القتالیة والعملیاتیة، بدورٍ حاسم فی حمایة الأمن والمصالح الوطنیة، وحمایة المیاه الإقلیمیة، وممارسة سلطة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی بحر عُمان. إنها علی أهبة الاستعداد للرد الحاسم والفعال والمؤسف علی أی تهدید أو عدوان عدائی، تنفیذاً لأوامر وتدابیر القائد الأعلی للقوات المسلحة.

إذ أُحیی ذکری شهداء البحریة الإیرانیة الأبطال، ولا سیما شهداء سفینة دینا الذین استشهدوا إثر الهجوم الجبان الذی شنه الجیش الأمریکی الإرهابی، أُعرب عن خالص تقدیری للجهود المخلصة التی بذلها قادة وأفراد هذه القوات فی الدفاع عن استقلال البلاد وأمنها وسیادتها البحریة، وأسأل الله العلی القدیر أن یزید القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة شرفاً وعزاً ونجاحاً تحت کنف الامام المهدی(عج) وبتوجیهات وتدابیر القائد الأعلی للقوات المسلحة، الإمام السید مجتبی حسینی الخامنئی (حفظه الله).

رئیس أرکان القوات المسلحة وقائد مقر خاتم الانبیاء المرکزی

اللواء علی عبد اللهی