الأدمیرال فرهاد فتاحی، نائب العملیات فی القوة البحریة للجیش الإیرانی، أوضح فی مقابلة أن مراقبة حرکة السفن والعبور عبر مضیق هرمز تجری بالتنسیق مع القوة البحریة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة، ووفقاً لتوجیهات هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة.

تقسیم المهام بین القوات البحریة للجیش والحرس الثوری

وأشار فتاحی إلی أن المهام الموکلة إلی القوات البحریة للجیش والحرس الثوری فی منطقة مضیق هرمز حُددت بموجب تقسیم أقرته هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، موضحاً أن السیطرة علی الجزء الغربی من المضیق تقع علی عاتق القوة البحریة للحرس الثوری، فیما تتولی القوة البحریة للجیش مهام المراقبة والسیطرة والدعم فی الجزء الشرقی.

وأضاف أن وحدات الجیش البحریة تتدخل فی المهام العملیاتیة عند الحاجة وبناءً علی طلب القوة البحریة للحرس الثوری، مؤکداً وجود تنسیق وتعاون متواصل بین القوتین.

وفیما یتعلق بنطاق مسؤولیة القوة البحریة للجیش فی بحر عمان وشمال المحیط الهندی، أوضح أن منطقة عملیاتها تمتد من محیط جاسک باتجاه الشرق، وأن الوحدات البحریة الإیرانیة تتمتع بالجاهزیة الکاملة للدفاع عن الحدود المائیة للبلاد. وأشار إلی أن قائد القوة البحریة للجیش أطلق علی هذه المنطقة تسمیة «مضیق أُحد الولایة».

مضیق هرمز مغلق أمام الأعداء

وفی معرض رده علی تصریحات الرئیس الأمریکی دونالد ترامب بشأن بقاء مضیق هرمز مفتوحاً وإمکانیة عبور السفن بحریة، أکد فتاحی أن هذه التصریحات لا تتطابق مع الوقائع المیدانیة.

وقال إن مضیق هرمز مغلق أمام أعداء إیران، ولا یُسمح إلا لبعض الدول بالعبور المنضبط والخاضع للمراقبة، بالتنسیق مع مرکز القیادة والسیطرة التابع للقوة البحریة للحرس الثوری، ووفقاً لتوجیهات هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن انسجام مواقف بعض الدول مع إیران لا یعنی بالضرورة وجود معاهدة أو التزام عسکری معها، بل إن التعاون الاقتصادی والثقافی وسائر أشکال العلاقات والتفاعلات تؤخذ فی الاعتبار أیضاً.

وتطرق فتاحی إلی التحرکات المحدودة فی الجزء الجنوبی من مضیق هرمز، موضحاً أن المسار الذی أنشأه الجانب الأمریکی لعبور بعض السفن یواجه قیوداً ومخاطر ملاحیة جدیة، بسبب عمق المیاه وغاطس السفن الکبیرة ووجود العوائق والصخور البحریة، فضلاً عن تضرر بعض أنظمة المساعدة الملاحیة.

وأشار إلی أن هذه الظروف تحول دون ضمان عبور آمن للسفن الکبیرة عبر مختلف المسارات، وتجبر بعض السفن علی استخدام ممرات محدودة، بل واللجوء إلی سفن صغیرة لنقل الوقود والبضائع من سفینة إلی أخری.

مراقبة حرکة السفن بالتنسیق بین الجیش والحرس الثوری

وفی إشارة إلی الأمر الأخیر الصادر عن القائد العام للجیش الإیرانی بشأن تشدید القیود علی حرکة الملاحة فی مضیق هرمز، أکد نائب العملیات أن تنفیذ هذا التوجیه یجری بالتنسیق والتعاون بین القوتین البحریتین للجیش والحرس الثوری، وأن مراقبة حرکة السفن فی المنطقة مستمرة بجدیة.

وأضاف أن المواجهات فی المنطقة لا تزال متواصلة، وأن القوات البحریة الإیرانیة فی الأسطول الجنوبی تواجه التحرکات الأمریکیة بصورة مستمرة، مشیراً إلی أن بعض هذه المواجهات تجری علی مستویات لا یمکن الکشف عن تفاصیلها إعلامیاً.

کما أعلن استشهاد البحار من الدرجة الأولی محمد عباسی خلال مهمة دفاعیة فی المنطقة البحریة الثالثة فی کنارک، مشیراً إلی المشارکة الشعبیة الواسعة فی مراسم تشییع جثمانه، ولا سیما حضور الشباب، معتبراً ذلک مؤشراً علی استمرار الروابط بین الشعب والقوات المسلحة وعائلات الشهداء.

لدینا خطط لکسر الحصار البحری

ورداً علی سؤال بشأن خطط القوات المسلحة لمواجهة الحصار البحری والحد من الضغوط الاقتصادیة الناجمة عنه، أکد فتاحی وجود خطط فی هذا المجال، وأن القوات المسلحة تنتظر صدور الأوامر لتنفیذها.

وشدد علی أن الحصار البحری سیُکسر بالأسلوب الذی تعتمده القوات المسلحة، داعیاً المواطنین إلی عدم القلق بشأن هذا الموضوع.

وفی رده علی ادعاء ترامب بتدمیر القوة البحریة الإیرانیة بالکامل، تساءل فتاحی: إذا کانت البحریة الإیرانیة قد دُمّرت بالکامل، فلماذا تتمرکز الوحدات الأمریکیة علی مسافة تتراوح بین ۷۰۰ و۸۰۰ کیلومتر من نطاق عملیاتنا؟

وأوضح أن الحرب البحریة تتطلب مواجهة واشتباک الوحدات البحریة، وأن الطرف المقابل لن یکون بمنأی عن الأضرار فی مثل هذه الظروف.

وأشار إلی قدرات الصناعات الدفاعیة الإیرانیة فی مجال تصنیع السفن السطحیة والغواصات، مؤکداً أن البلاد لا تواجه مشکلة أساسیة فی بناء الوحدات البحریة واستبدالها، وأنها تمتلک القدرات الصناعیة اللازمة لإعادة بناء الأسطول وتطویره.

وأضاف أن الجامعات والشرکات المعرفیة بدأت تعاوناً أوسع فی هذا المجال، استجابة للاحتیاجات التی حددتها القوات المسلحة.

روایة نائب العملیات بشأن مهمة المدمرة دنا

وفی جانب آخر من المقابلة، تطرق فتاحی إلی مهمة المدمرة «دنا» والهجوم الذی تعرضت له بواسطة غواصة أمریکیة، موضحاً أن هذه السفینة صُنعت بالکامل بالاعتماد علی قدرات الصناعات البحریة الإیرانیة، وتمکنت، رغم محدودیة حمولتها وقدراتها العملیاتیة، من تنفیذ مهام مهمة فی المیاه الدولیة.

وأضاف أن طاقم السفینة شارک فی المهام الخارجیة رغم المخاطر العملیاتیة، مشیراً إلی أن المدمرة «دنا» کانت قد شارکت سابقاً فی مناورة «میلان» الدولیة فی الهند، التی شهدت مشارکة عدد من الدول.

وأوضح أن العملیات البحریة تُنفذ عادة ضمن مجموعات قتالیة وبإسناد متبادل بین السفن، لکن المدمرة «دنا» کانت تعمل فی منطقة بعیدة عن نطاق الإسناد المباشر الإیرانی. وأضاف أن الإسناد الجوی یمثل أحد العناصر الأساسیة فی المعارک البحریة، وقد اکتسب أهمیة خاصة خلال مهمة هذه المدمرة.

وأکد فتاحی ضرورة الالتزام بالمبادئ الإنسانیة خلال الاشتباکات البحریة، مشیراً إلی أن إنقاذ ومساعدة أفراد طاقم السفینة المستهدفة بعد سقوطهم فی البحر یمثل واجباً إنسانیاً، وهو ما لم یُراعَ خلال هذه الحادثة.

تفاصیل الاشتباک مع حاملة الطائرات أبراهام لینکولن

وفیما یتعلق ببعض العملیات التی استهدفت القوات الأمریکیة خلال الحرب الأخیرة، قال فتاحی إن صواریخ أُطلقت فی الأیام الأولی للحرب باتجاه حاملة الطائرات الأمریکیة «أبراهام لینکولن» وأصابتها.

وأوضح أن إصابة حاملة الطائرات لا تعنی بالضرورة إغراقها، نظراً إلی تصمیم هذه السفن وفق أقسام وهیاکل متعددة، مضیفاً أن إصابتها بعدة صواریخ قد تؤدی إلی تعطیل مهامها العملیاتیة ومعداتها وإلحاق خسائر بأفرادها، حتی وإن لم تؤدِّ إلی غرقها.

وأضاف أنه وفقاً للمعلومات التی تلقتها القوات الإیرانیة، ابتعدت حاملة الطائرات «أبراهام لینکولن» عن المنطقة لفترة عقب الهجوم، ولم تتمکن بسبب الأضرار التی لحقت بها من تنفیذ عملیات جویة من علی متنها لمدة تراوحت بین ثلاثة وأربعة أیام.

کما أشار إلی وقوع اشتباکات مع مدمرات أمریکیة، مؤکداً أن القوات الإیرانیة اکتسبت خبرات مهمة خلال هذه العملیات وطورت قدراتها العملیاتیة من خلال ابتکار أسالیب جدیدة، لکنه أوضح أن الاعتبارات الأمنیة واستمرار الظروف الحربیة لا یسمحان بالکشف عن تفاصیل هذه العملیات.

نمتلک القدرة علی مواجهة السفن الأمریکیة

وفی رده علی سؤال بشأن امتلاک القوة البحریة الإیرانیة القدرات العسکریة اللازمة لمواجهة الأسطول الأمریکی وکسر الحصار البحری، قال فتاحی إن القوات الإیرانیة لا تخوض حالیاً مواجهة متکافئة مع القوات الأمریکیة، بالنظر إلی حجم القوات الأمریکیة المنتشرة فی المنطقة ومعداتها، لکن ذلک لا یعنی عجز القوات المسلحة الإیرانیة.

وأضاف أن إیران قادرة، بالإمکانات والمعدات المتوافرة لدیها، علی إلحاق الأضرار بالطرف المقابل، وأنها تمتلک القدرات اللازمة لتنفیذ العملیات البحریة، وفقاً لإمکاناتها والمهام الموکلة إلیها، فی حال صدور الأوامر بذلک.

وشدد علی أن کسر الحصار البحری لا یعنی بالضرورة الدخول فی مواجهة مباشرة بین السفن وتبادل إطلاق النار، بل توجد تدابیر وأسالیب متعددة یمکن أن تؤدی فی نهایة المطاف إلی رفع الحصار.

وفی ختام المقابلة، هنأ فتاحی منتسبی القوة البحریة للجیش الإیرانی والشعب الإیرانی بمناسبة السابع من دیسمبر، یوم القوة البحریة للجیش، وأعرب عن تقدیره لعائلات شهداء القوات المسلحة، معرباً عن أمله فی مواصلة طریق الشهداء والاضطلاع بالمسؤولیات الموکلة إلیهم وصولاً إلی تحقیق النصر النهائی.