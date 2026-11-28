کتب العمید محمد أکرمی نیا، المتحدث باسم جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، علی موقع التواصل الاجتماعی X: "بعد ۶۷ یومًا من بدء الحرب المفروضة الأولی، تمکن الجیش البحری من شلّ حرکة البحریة البعثیة تمامًا، بحیث لم تعد قادرة علی التحرک حتی نهایة الحرب. وفی الحرب الدائرة مع السلطة، یسیطر الجیش البحری علی شرق مضیق هرمز ویحرسه حتی شمال المحیط الهندی.

أیها الرفاق الشجعان والفخورون فی القوة البحریة، یوم البحریة

عهد قطعناه بالدم

کما أصدرت قیادة البحریة التابعة للحرس الثوری الإسلامی رسالة تهنئة بمناسبة یوم البحریة، جاء فیها: "تحیة لشهداء السفن جوشان، سهند، سبلان، ودنا؛ تحیة طیبة لرفاقی فی البحریة الإیرانیة، الذین دافعوا ببسالة فی الحرب المفروضة الثالثة، وأصبحوا مصدر فخر للأمة. ولیعلم العدو الغاضب المتغطرس أن الثأر لشهداء البحر عهد قطعناه مع إخواننا فی البحریة بالدم. نسأل الله أن یکون السابع من آذر یومًا مبارکًا لکم أیها البحارة الأبطال، ولأسرکم الکریمة.