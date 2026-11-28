صرّح محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمراجعة وضع مخزون البلاد من السلع الأساسیة والأدویة، بأن مخزون البلاد من السلع الأساسیة فی حالة جیدة جدًا، وأضاف: إن الوضع الحالی للبلاد هو ثمرة الأداء المتمیز لجمیع الجهات المعنیة، بما فی ذلک وزارات الجهاد والزراعة والصناعة والمناجم والتجارة والشؤون الاقتصادیة والمالیة والداخلیة والخارجیة، وهیئة التخطیط والمیزانیة، والبنک المرکزی، التی عملت بروح الفریق الواحد والتضامن، وسعی کل منها لحل المشکلة.

أشار النائب الأول للرئیس إلی تعاون المؤسسات العامة والقطاع الخاص وسلاسل المتاجر مع الحکومة فی تلبیة احتیاجات الشعب، کما أشاد بأداء المحافظات، مضیفًا: "لقد تألقت المحافظات فی تنفیذ استراتیجیة اللامرکزیة".

شجاعة الرئیس فی اتخاذ القرارات الاقتصادیة الهامة کانت الحل

اعتبر الدکتور عارف أن شجاعة الرئیس الفطریة والدینیة هی العامل الأهم فی نجاح البلاد فی توفیر السلع الأساسیة، وصرح قائلًا: "کانت إجراءات الدکتور بیجهاکیان خلال هذه الفترة حلًا، وإرضاء الله والشعب هو دائمًا محور عمله".

وأضاف النائب الأول للرئیس: "أشهد علی جهود الدکتور بزشکیان الدؤوبة، فکلما أثار الوزراء قضایا هامة تتعلق بشؤون البلاد، کان الرئیس یعقد اجتماعات فوریة لمراجعتها وحلها".

فی معرض حدیثه عن قرارات الحکومة فی مجال إصلاح الهیکل الاقتصادی للبلاد، قال عارف: "کان من الممکن أن تُسبب هذه القرارات مشاکل للبلاد، وکان من الممکن أن تُصاحب الجراحة الاقتصادیة بعض الصعوبات، لکن الرئیس تقبّل مخاطر بعض الصعوبات البسیطة، وبفضل الله ودعم الشعب، حتی فی المجالات التی کنا قلقین بشأن تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة فیها، تحقق أداء أکثر نجاحًا".

وفی معرض حدیثه عن المخاوف الأولیة بشأن إصلاح أسعار البنزین، أشار إلی: "بدعم من فروع الحکومة الأخری، والأجهزة الأمنیة، والمجلس الأعلی للتنسیق الاقتصادی لرؤساء الحکومات، تم تنفیذ القرارات المتخذة علی نحو جید".

وأضاف النائب الأول للرئیس: "کانت نتیجة هذه الإجراءات أن إیران، کدولة کانت خاضعة للعقوبات لسنوات، وقفت فی وجه الولایات المتحدة، التی تدّعی أنها قوة عظمی، ولم تسمح للعدو بتحقیق أهدافه".

لقد أثبتنا أن إیران قادرة علی مواجهة الحصار البحری للعدو

وقال عارف إن احتیاطیات البلاد من السلع الأساسیة کافیة وتتجاوز الکمیة المحددة فی قرارات المجلس الأعلی للأمن القومی، قائلاً: "إن التبادلات التجاریة للبلاد فی وضع جید، وتجری عملیات استیراد السلع الأساسیة من موانئ البلاد الشرقیة والغربیة".

وأکد النائب الأول للرئیس: "لقد أثبتنا أن إیران قادرة علی مواجهة الحصار البحری للعدو".

أکد عارف أیضًا علی ضرورة مواصلة تطویر موانئ البلاد الشمالیة وغیرها من المنافذ الحدودیة، مضیفًا: "یجب أن یدرک العدو أنه إذا فرض قیودًا علی الموانئ الجنوبیة، فلن تواجه البلاد أی مشاکل، وسنعوض هذه القیود عبر منافذ حدودیة أخری".

إن الحکومة فی حالة حرب؛ وجاهزیة البلاد الیوم لا تُقارن ببدایة الحکوم

وفی إشارة إلی الظروف الخاصة بالبلاد، صرّح النائب الأول للرئیس: "إن الحکومة الرابعة عشرة فی حالة حرب. لم تکن أی من الحکومات السابقة فی حالة حرب مباشرة مع الولایات المتحدة، لکننا کنا علی أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا، وجاهزیتنا الحالیة لا تُقارن بأی حال من الأحوال ببدایة الحکومة".

وأضاف عارف: "بفضل حکمة قائد الثورة الشهید وقائد الثورة، وبدعم من الشعب، نمضی قدمًا فی هذا الطریق. بالطبع، هناک مشاکل، لکن حلولنا لهذه المشاکل محلیة".

وأوضح أن البلاد تمر بوضع خاص، قائلاً: "أعتقد أن العدو لم یتخلَّ بعد عن هدفه المتمثل فی إسقاط النظام، ولا یرید أن یُسخر منه التاریخ بعد الآن لمحاولته إسقاط نظام عسکری، لکن هذا النظام قاوم ولعب دوراً أکثر فاعلیة فی القضایا الدولیة".

وأکد النائب الأول للرئیس علی جاهزیة البلاد التامة للدفاع، قائلاً: "لقد أثبت جنودنا أنهم رجال میدان، ونحن من جانب آخر، مستعدون أیضاً للحوار".