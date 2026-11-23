کپی پیوندچاپ2 دیدگاه5562 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرعظمت مهمات عربستان که به دست انصارالله افتاد تعداد بازدید: ۱۶۲۲ تعداد بازدید: ۱۶۲۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203659 | 5562 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۰۲:۰۵ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن عظمت مهمات عربستان که پس از عقب نشینی مزدوران سعودی به دست انصارالله افتاد را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203659/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:مهماتانصارالله یمننبض خبرجنگ عربستان و یمنغنیمت جنگی مطالب مرتبطارتش یمن پالایشگاه و ایستگاه رادار سعودی را هدف قرار دادیمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱تصاویر انهدام یک نفتکش دیگر در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱چه کسی از یمنیها خواست آبروی عربستان را حفظ کنند؟ / آقای ایزدی سند کجاست؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱لحظه اصابت موشک یمنی به برج 385 متری ریاضتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸رفتار عجیب معلم کار دستش دادتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵تصاویر عقب نشینی مزدوران سعودی از اطراف باب المندبتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵4 ویدیو از انهدام برج مشهور ریاض توسط یمنیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر شکار پهپاد چینی توسط یمنیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۲ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۱ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۱ +۵ −۰ پاسخ اگه این تصاویر درست باشه خاک تو سر بن سلمان ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۱۵ +۹ −۰ پاسخ تمام این مهمات بزنید تو سر ال سعود ملعون بی عرضه دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
اگه این تصاویر درست باشه خاک تو سر بن سلمان
تمام این مهمات بزنید تو سر ال سعود ملعون بی عرضه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.