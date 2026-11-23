تصاویر آمریکا از یوفوها در خاورمیانه دولت ایالات متحده هشتمین بخش از اسناد مربوط به «پدیده‌های ناهنجار ناشناس» (UAP) را منتشر کرد؛ …

لحظه بیهوش شدن بازیکن تراکتور لحظه بیهوش شدن پارسا جعفری در دیدار مقابل الوصل و توضیحات مرادی پزشک تیم تراکتور درباره بیهوش …