العمید محبی، فی کلمة القاها فی اجتماع اللجنة المرکزیة لإحیاء ذکری "عقد البصیرة والمقاومة"، مشیراً إلی تاریخ العداء الأمریکی لإیران: إن هذا العداء لم یبدأ منذ قیام الجمهوریة الإسلامیة، بل یعود إلی انقلاب ۲۸ مرداد (أغسطس ۱۹۵۳) والمواجهة مع حکومة الدکتور مصدق الشعبیة؛ حینما سیطرت أمریکا علی بلادنا، وواصلت عداءها عبر إیصال حکومات مجرمة إلی السلطة ونهب الثروات الوطنیة.

وأضاف: بعد انتصار الثورة الإسلامیة، اشتد العداء الأمریکی أکثر، واستمر فی أشکال مختلفة، منها الهجوم الذی شنّه نظام البعث العراقی، والحصار الاقتصادی، والتدخلات السیاسیة، والحرب النفسیة، والحرب الأمنیة. وقد ازدادت هذه المسیرة حدة فی السنوات الأخیرة، وینبغی اعتبارها عملیة مستمرة ومتواصلة.

وأشار محبی إلی أحداث الشغب فی عام ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) قائلاً: إن أحداث ذلک العام کانت بلا شک مصحوبة بتدخل العدو ونفوذه وتخطیطه ودعمه؛ لکن الشعب الإیرانی البصیر أدرک بسرعة دور العدو، ونزل إلی الساحة بوعی وتلقائیة، وطوی بساط عناصر العدو. وقد تحوّل هذا الحضور إلی یوم خالد فی تاریخ الثورة الإسلامیة.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوری أن العداء الأمریکی استمر بعد ذلک أیضاً، قائلاً: فی ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ یونیو ۲۰۲۵) ، أظهر العدو وجهًا آخر من عدائه عبر هجوم عسکری، لکن الهجوم الذی جری التخطیط له والتدرب علیه لسنوات لم یحقق النتیجة المرجوة، واضطر العدو إلی التراجع.

وتابع: بعد فشله فی الإجراء العسکری، خطط العدو ونظّم صفوفه مرة أخری، وصنع أحداث ۱۸ و۱۹ دی‌۱۴۰۴ (۸-۹ ینایر ۲۰۲۶). کان تصور العدو أنه یواجه احتجاجات شعبیة، لکن الاحتجاج الشعبی یختلف عن أعمال مثل تخریب الممتلکات العامة والخاصة والمواجهة العنیفة مع القوات الأمنیة.

وأشار محبی إلی ما وصفه باعتراف العدو الصریح بتنظیم هذه الأحداث ودعمها، قائلاً: لقد أعلن العدو مراراً أنه کان له دور فی هذه الوقائع، وأنه وفّر لها التنظیم والسلاح؛ ومع ذلک، نزل الشعب الإیرانی مرة أخری إلی الساحة فی ۲۲ دی‌(۱۲ ینایر) ، وسجّل ملحمة أخری فی تاریخ البلاد.

تراجع العدو دلیل علی فشله فی الحرب العسکریة

وأکد المتحدث باسم الحرس الثوری أن هزیمة العدو فی العملیة العسکریة أمر محتوم، قائلاً: لو کان العدو قادراً علی تحقیق أهدافه بالإجراءات العسکریة، لواصل الحرب ولم یوقفها بعد ۱۲ یوماً. وکذلک لو کان یأمل فی تحقیق أهدافه، لما بحث عن وسیط للتفاهم والاتفاق، ولما أنهی الحرب بعد ۳۹ أو ۴۰ یوماً. إن إنهاء الحرب یُظهر أن العدو قد یئس من بلوغ أهدافه.

وأشار إلی وضع حرکة السفن فی مضیق هرمز قائلاً: قبل حرب رمضان، کانت تجری یومیاً ۲۸۵ حرکة لجمیع أنواع السفن فی مضیق هرمز، منها ۲۳۲ حرکة تعود لأمریکا؛ لکن الیوم لا تجری حتی حرکة واحدة من جانب أمریکا فی هذه المنطقة. وینبغی اعتبار ذلک هزیمة کبیرة لأمریکا.

وأشار محبی إلی وضع القواعد الأمریکیة فی المنطقة قائلاً: بعض هذه القواعد دُمّرت وأخری عُطّلت، وأمریکا، بسبب وجود قواعدها ضمن مرمی إیران، تسعی لإقامة قواعد فی مناطق بعیدة، بما فی ذلک القرن الأفریقی وکینیا.

البصیرة العامة من عوامل تعزیز الردع

وفی سیاق متصل، أشار المتحدث باسم الحرس الثوری إلی برامج "عقد البصیرة والمقاومة" قائلاً: المهمة الأولی فی هذا العقد هی تنویر الناس وتوعیتهم، والمهمة الثانیة هی إحیاء ذکری الشهداء الذین قدّموا أرواحهم دفاعاً عن البلاد والنظام والشعب.

وأضاف: ینبغی تصمیم هذه البرامج وتنفیذها بشکل منتظم ومتماسک وهادف، حتی نتمکن من الوقوف فی وجه مطامع العدو وإحباطه ویأسه.

وأشار محبی إلی تأکید قائد الثورة علی الردع الأقصی، ثم الردع المطلق فی المرحلة التالیة، قائلاً: یجب أن یصل الردع إلی نقطة لا یجرؤ فیها العدو حتی علی التفکیر فی الاعتداء علی البلاد، أو نهب الثروات الوطنیة، أو المساس بممتلکات إیران وأصولها.

واعتبر تقویة القوة الوطنیة السبیل الوحید للردع، قائلاً: یجب أن تصبح إیران أقوی یوماً بعد یوم، ومن العوامل المؤثرة فی هذا المسار وعی الناس وبصیرتهم لإدراک ضرورة تقویة البلاد وفلسفة هذه القوة.