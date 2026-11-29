التقی الرئیس الایرانی مسعود بزشکیان الیوم الأحد بأعضاء مجلس أمناء "البازار" (السوق التقلیدی) وممثلین عن اتحاد النقابات المهنیة. وحضر اللقاء کل من وزیر الصناعة والمناجم والتجارة، ووزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ومحافظ البنک المرکزی، ورئیس مصلحة الضرائب الوطنیة.

وأشار الرئیس إلی ضرورة إیجاد حلول لتجاوز التحدیات التی تواجه المواطنین، ومواصلة مسیرة التنمیة الوطنیة، وتعزیز الإنتاج المحلی، مؤکداً: "الحکومة عازمة علی حل المشکلات التی تواجه النقابات ومجتمع البازار، ونحن نعتبر ذلک واجباً علینا".

وفی معرض رده علی المخاوف التی طرحها ممثلو النقابات والبازار، قال الرئیس بزشکیان: "یمکن حل القضایا المتعلقة بالعملة والشؤون المالیة من خلال المشارکة الفعالة والتعاون بین المسؤولین فی البنک المرکزی ووزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة. وأنا مستعد شخصیاً للقاء ممثلی النقابات والبازار بشکل یومی لتذلیل هذه العقبات ودعم معیشة الناس".

ولفت الرئیس إلی أن إدارة الطاقة وترشید استهلاکها تکتسب أهمیة بالغة فی الوقت الراهن، مضیفاً: "یسعی أعداؤنا إلی بث السخط بین الناس وإثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار فی البلاد؛ لذا یجب علینا جمیعاً العمل معاً لضمان عدم تحقیق هذا الهدف للعدو. فإذا تکاتفنا، یمکننا تجاوز الأزمة الحالیة؛ إذ یمکن حل تحدیات البلاد من خلال الوحدة والتماسک والتضامن".

العدو یسعی إلی تعمیق الانقسامات وبث الفتنة بین أبناء الشعب

أشار بزشکیان إلی أن إدارته ستراجع القوانین واللوائح التی تعیق تسییر الأعمال التجاریة - لا سیما تلک التی تؤثر علی النقابات المهنیة والتجار والإنتاج المحلی - موضحاً أنه یمکن تکییف هذه القوانین واللوائح لتناسب ظروف "زمن الحرب".

وشدد الرئیس علی أن الواجب الأساسی لجمیع المسؤولین هو حل مشکلات الناس وتأمین سبل عیشهم، مؤکداً أن التحدیات والعقبات التی طُرحت خلال اجتماع الیوم - من قبل ممثلی النقابات والتجار والاتحادات التجاریة - یمکن معالجتها من خلال "لجنة إزالة العقبات التی تواجه النقابات المهنیة"، بمشارکة المسؤولین والجهات المعنیة؛ حیث ستعمل الإدارة بدورها علی المساعدة فی حل هذه القضایا.

کما لفت إلی أن هدف العدو ورغبته تکمن فی تعمیق الانقسامات وبث الفتنة بین عامة الناس ومختلف الفئات الاجتماعیة، مضیفاً: "علینا جمیعاً أن نتکاتف لمواجهة محاولات زرع الفتنة وتصعید الانقسامات داخل البلاد. یسعی العدو المعتدی إلی إخضاع الشعب الإیرانی من خلال فرض حصار جوی وبحری وبری؛ لکننا، من خلال العمل المشترک والتضامن، قادرون علی تجاوز هذه الأزمة".

استمرار الجهود الدبلوماسیة سعیاً لتحقیق نتائج

وأکد بزشکیان أن جهوداً دبلوماسیة تجری حالیاً، معرباً عن أمله فی أن تؤتی هذه الجهود ثمارها. وقال: "نحن نسعی للمضی قدماً فی مسار التفاوض القائم علی المنطق، لکننا بالتأکید لن نرضخ أمام العدوان أو أی أعمال عدائیة یقوم بها أعداؤنا. لن نقبل بالإذلال، وسنقف بحزم فی وجه الإکراه والبلطجة".

کما شدد الرئیس بزشکیان علی أن العدو المعتدی واجه أیضاً صعوبات جمة فی هذه الحرب الأمریکیة-الصهیونیة ضد إیران، وهی حقیقة تؤکدها نتائج الانتخابات الأخیرة.

وفی إشارته إلی الدور المهم الذی یضطلع به ممثلو الأسواق والنقابات العمالیة فی تعزیز المرونة المجتمعیة، فضلاً عن تشجیع الجمهور علی ترشید الاستهلاک وتوفیر الطاقة، صرّح قائلاً: "تبلغ تکالیف الوقود فی البلاد حالیاً ۱۵۰ ملیار دولار. ونحن نستهلک من الطاقة -بما فی ذلک الکهرباء والغاز- ستة أضعاف ما تستهلکه أوروبا؛ وقد تسبب هذا الاستهلاک غیر الکفؤ فی خلق تحدیات جسیمة للبلاد".