العلاقات العامة للقوة البحریة للجیش الإیرانی أعلنت أن ثلاث ناقلات نفط مخالفة دخلت، المنطقة المحظورة شرق مضیق هرمز، بعد تعطیل أنظمة التعریف والملاحة الخاصة بها.

وأضاف البیان أن إحدی الناقلات تعرضت لحریق إثر اصطدامها بلغم بحری، ما أدی إلی توقفها عن الحرکة، فیما غیّرت الناقلتان الأخریان مسارهما عقب الحادث وعادتا باتجاه الخلیج الفارسی.

وأکدت العلاقات العامة للقوة البحریة للجیش، ضرورة الالتزام بالقوانین والضوابط المنظمة لحرکة الملاحة فی مضیق هرمز، والتنسیق مع القوات المسلحة، مشددة علی أن مضیق هرمز لن یُفتح أبداً حتی تحقیق أهداف إیران ومطالبها.