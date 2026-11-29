حجة الإسلام والمسلمین غلام حسین محسنی إیجئی کتب الیوم السبت بمناسبة یوم القوات البحریة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة علی وسائل التواصل الاجتماعی: نحیی السابع من آذر (۲۸ نوفمبر) یوم تکریم الحراس الشجعان وأبطال البحر فی الخلیج الفارسی ومضیق هرمز. إن القوات البحریة للجیش هی بحق من عناصر ومکونات اقتدار إیران الإسلامیة.

وأضاف إیجئی: هذه القوة الإلهیة والولائیة هی المکلفة بصون الاقتدار البحری، ووارثة لدماء شهداء مدمرات دنا وجوشن وسهند وسبلان الطاهرة.

وقال رئیس السلطة القضائیة: إن أبطال البحر فی الجیش وقفوا جنباً إلی جنب وکتفاً بکتف مع إخوانهم فی الحرس الثوری فی وجه هدیر مدافع المعتدین المستکبرین، وأزالوا شر الوجود المشؤوم لأمریکا من الخلیج الفارسی.

وأوضح: إن القوات البحریة للجیش تسیطر الیوم علی المنطقة من شرق مضیق هرمز إلی شمال المحیط الهندی، وقد اشتبکت مع الأمریکیین. وبالتأکید والیقین سیکون النصر والظفر لقواتنا المسلحة المؤمنة.

وأشار إیجئی: نرسل التحیة إلی الأرواح الطاهرة لجمیع شهداء القوات البحریة من الجیش والحرس الثوری، ولا سیما الـ۱۰۴ شهداء أبرار من المدمرة دنا، أولئک الأبطال البحریین الخالدین الذین أصبحت دماؤهم الطاهرة فی رحاب البحر الأزرق وثیقة خالدة علی الوفاء للوطن؛ سواء أولئک الذین عادت جثامینهم الطاهرة إلی أحضان الوطن، أو أولئک الذین استراحوا فی أعماق المیاه الزرقاء.