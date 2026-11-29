صرح الأدمیرال شهرام إیرانی -خلال حدیثه للصحافة علی هامش مراسم جدد فیها قادة ومنتسبو القوات البحریة التزامهم بمبادئ الإمام الخمینی- حول دلالة حضور القوات البحریة فی هذه المناسبة، قائلاً: "الرسالة الأساسیة من وجودنا هنا هی أننا لا نزال ثابتین علی عهدنا. نحن نسعی بکل قوتنا وقدراتنا لأداء مهامنا وواجباتنا علی أکمل وجه، کجزء من جیش قوی، وفی مسرح العملیات".

ورداً علی سؤال حول استراتیجیة القوات البحریة فی کسر الحصار البحری، قال: "لقد تم کسر الحصار؛ والعدو نفسه یدرک جیداً الجهود الکبیرة التی بذلها [لفرضه]. وبإذن الله، ستتوج هذه المسیرة بالنصر، ویجب أن یُشطب مصطلح 'الحصار' نهائیاً من قاموس العدو".

وأضاف الأدمیرال إیرانی: "علی الطرف المقابل أن یتقبل التزاماته ویُظهر الاحترام الواجب لشعبنا. وبعد ذلک، ستتخذ قیادة البلاد قرارات بشأن الخطوات اللاحقة، والتی سیتم إبلاغ القوات المسلحة بها".

وفی معرض توضیحه للتوجیه الصادر عن القائد العام للجیش بشأن تشدید القیود فی مضیق هرمز، قال قائد القوات البحریة: "بموجب هذا التوجیه، تلقی مالکو جمیع السفن الإخطارات اللازمة؛ فلکی تعبر أی سفینة بسلام عبر المضیق، یتعین علیها التنسیق مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتحدیداً مع قواتها المسلحة".

وأکد قائلاً: "إذا دخلت أی قطعة بحریة إلی المنطقة دون الالتزام بهذا التنسیق، فستواجه حقیقة أن الأمان الذی کانت تتوقعه -خلافاً لأی وعود ربما تکون قد تلقتها- غیر موجود، وسیتم التعامل معها وفقاً لذلک. وحتی الاعتذار الذی قد یُقدَّم بعد تصرف کهذا لن یکون مقبولاً".

وفی معرض إشارته إلی أن "المضیق مغلق تماماً"، أضاف الأدمیرال إیرانی: "تعمل القوات البحریة للجیش والقوات البحریة التابعة للحرس الثوری بتناغم عالٍ جداً فی هذا الصدد. والعدو یدرک ذلک جیداً ویحاول توظیف کل قدراته؛ لکنه فشل حتی الآن، وبإذن الله، لن ینجح".