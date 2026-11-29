قدّمت الولایات المتحدة نفسها لسنوات باعتبارها تمتلک أکثر المنظومات العسکریة والاستخباراتیة تطوراً فی العالم، واعتمدت علی هذه التفوق للاضطلاع بدور مؤثر فی الأزمات الدولیة. ومع ذلک، فإن نقل عدد من کبار مسؤولی إدارة دونالد ترامب إلی مساکن محصّنة داخل قواعد عسکریة یثیر تساؤلات جدیدة بشأن مستوی الأمن فی هذا البلد: کیف لدولة تدّعی قدرتها علی توفیر الأمن فی أبعد مناطق العالم أن تلجأ الیوم إلی المنشآت العسکریة لحمایة کبار مسؤولیها؟

شبکة «سی إن إن» کشفت فی تقریر نشرته فی ۲۷ نوفمبر ۲۰۲۶، أن نحو ستة مسؤولین کبار فی إدارة ترامب یقیمون داخل مجمعات سکنیة عسکریة محصّنة فی منطقة واشنطن. ومن بین هؤلاء وزیر الخارجیة مارکو روبیو، ووزیر الدفاع بیت هیغسیث، ووزیر الخزانة سکوت بیسنت، والمدعی العام بالوکالة تود بلانش، إلی جانب ستیفن میلر، أحد کبار مسؤولی البیت الأبیض. وجاءت هذه التحرکات فی ظل تصاعد المخاوف الأمنیة من تهدیدات محتملة، من بینها تهدیدات منسوبة إلی إیران.

وفی ۲۰ نوفمبر، أکّد سکوت بیسنت أنه غادر محل إقامته وانتقل إلی قاعدة عسکریة بناءً علی توصیة من جهاز الخدمة السریة. وأشار إلی أن التهدیدات المنسوبة إلی إیران کانت من بین العوامل التی دفعت إلی اتخاذ هذا القرار. ولا تکمن أهمیة هذه المسألة فی مجرد تغییر مکان إقامة وزیر أمریکی، بل فی أن الأجهزة الأمنیة الأمریکیة یبدو أنها رصدت مستوی من المخاوف بشأن أمن کبار المسؤولین یستدعی نقلهم إلی منشآت عسکریة محصّنة.

وبالطبع، ینبغی التمییز بین التقییم الأمنی ووجود تهدید ووقوع عملیة محددة. فنقل هؤلاء المسؤولین إلی قواعد عسکریة لا یشکّل بحد ذاته دلیلاً علی وجود مخطط عملیاتی یستهدفهم. ومع ذلک، فإن هذا القرار یکشف عن تغیّر فی الحسابات الأمنیة علی أعلی مستویات الحکومة الأمریکیة، وهو تغیّر لا یمکن بحثه بمعزل عن تطورات السیاسة الخارجیة لواشنطن وتصاعد التوترات بینها وبین أطراف إقلیمیة.

أولاً: الفجوة بین القوة العسکریة والأمن الفعلی

تتمثل النقطة الأولی الجدیرة بالاهتمام فی الفجوة بین القوة العسکریة والأمن الحقیقی. فالولایات المتحدة تمتلک واحدة من أوسع شبکات الاستخبارات فی العالم، وأنظمة مراقبة متطورة، وقدرات کبیرة علی الرصد عبر الأقمار الصناعیة، فضلاً عن إمکانات دفاعیة واسعة. غیر أن امتلاک هذه القدرات لا یعنی الحصانة المطلقة من التهدیدات الأمنیة. فاعتراض الصواریخ البالیستیة، وحمایة البنی التحتیة الاستراتیجیة، وتأمین السلامة الشخصیة للمسؤولین السیاسیین، هی ثلاثة مجالات مختلفة، ولا یعنی النجاح فی أحدها بالضرورة امتلاک القدرة الکاملة علی التعامل مع المجالین الآخرین.

وفی الواقع، تتمثل إحدی محدودیات القوی الکبری فی أن تفوقها العسکری والاستخباراتی لا یمکّنها من التحکم فی جمیع التداعیات السیاسیة والأمنیة لتحرکاتها الخارجیة. فقد تستطیع الولایات المتحدة تنفیذ عملیات عسکریة علی بعد آلاف الکیلومترات من حدودها، لکن ذلک لا یعنی أن التداعیات المحتملة للتوترات التی تثیرها ستظل محصورة فی تلک المناطق الجغرافیة.

ثانیاً: ارتباط تطورات الشرق الأوسط بالحسابات الأمنیة الداخلیة الأمریکیة

تتعلق النقطة الثانیة بارتباط تطورات الشرق الأوسط بالحسابات الأمنیة الداخلیة للولایات المتحدة. فقد سعت واشنطن، علی مدی العقود الماضیة، إلی إدارة البیئة الدولیة بما یتوافق مع مصالحها، من خلال نشر القواعد العسکریة، وتشکیل التحالفات الأمنیة، والحفاظ علی تفوقها العسکری فی مناطق مختلفة. وفی إطار هذا النهج، استفادت الولایات المتحدة من بعدها الجغرافی باعتباره میزة استراتیجیة، فیما تحمّلت الدول المستهدفة والمناطق التی تشهد صراعات القسم الأکبر من التکالیف المباشرة لتدخلاتها العسکریة.

لکن المسافة الجغرافیة لم تعد فی عالم الیوم ضمانة للفصل الکامل بین السیاسة الخارجیة والأمن الداخلی. فقد أدی انتشار تکنولوجیا المعلومات والاتصالات الرقمیة وتطور قدرات الرصد والعملیات غیر التقلیدیة إلی تغییر طبیعة التهدیدات الأمنیة. وفی ظل هذه الظروف، کلما اتسع نطاق التوترات الخارجیة التی تدخل فیها دولة ما، ازدادت الحاجة إلی إعادة النظر فی تقییماتها الأمنیة الداخلیة.

ومن هذا المنطلق، یمکن اعتبار نقل کبار مسؤولی إدارة ترامب إلی المجمعات العسکریة مؤشراً علی وجود مخاوف من انتقال تداعیات التوترات الخارجیة إلی داخل الولایات المتحدة. وتکتسب هذه المسألة أهمیة خاصة عندما یتعلق الأمر بمسؤولین یشغلون مواقع محوریة فی عملیة صنع القرارات السیاسیة والعسکریة والاقتصادیة، ویسهمون بصورة مباشرة فی صیاغة سیاسات واشنطن.

ثالثاً: التداعیات السیاسیة والداخلیة لهذه التنقلات

تتمثل النقطة الثالثة فی التداعیات السیاسیة والداخلیة لهذه التنقلات. فقد طلبت لجنة القوات المسلحة فی مجلس النواب الأمریکی معلومات بشأن عدد المسؤولین المقیمین فی المساکن العسکریة، وأسباب نقلهم، والأسس القانونیة لهذه الإقامات، والتکالیف المترتبة علیها. ویشیر هذا الطلب إلی أن المسألة لا تقتصر علی قرار أمنی وإداری، بل یمکن أن تتحول إلی قضیة تتعلق بالرقابة والمساءلة الحکومیة. فمن حق الرأی العام وأعضاء الکونغرس معرفة طبیعة التهدیدات التی جعلت اتخاذ هذه الإجراءات أمراً ضروریاً، وکیفیة إنفاق الأموال العامة لتوفیر هذه الترتیبات.

وعلی نطاق أوسع، تکشف هذه التطورات عن تناقض فی السیاسة الخارجیة الأمریکیة. فواشنطن تقدّم نفسها من جهة ضامناً للأمن الدولی، بینما تسهم من جهة أخری، من خلال التدخلات العسکریة والضغوط الاقتصادیة ودعم السیاسات التصادمیة، فی تفاقم انعدام الأمن فی مناطق عدیدة. ولا یمکن لمثل هذا النهج أن یمر من دون تداعیات؛ فکلما اتسع نطاق الأزمات الخارجیة، ازدادت احتمالات ارتفاع التکالیف الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة التی تتحملها الولایات المتحدة نفسها.

وفی المحصلة، یقدّم نقل کبار مسؤولی إدارة ترامب إلی القواعد العسکریة صورة تستحق التأمل بشأن حدود القوة الأمریکیة. فالدولة التی تسعی إلی إدارة أمن مناطق مختلفة من العالم عبر القوة العسکریة والضغوط السیاسیة، لا تستطیع إبقاء التداعیات المحتملة لسیاساتها إلی الأبد خارج حدودها الجغرافیة. ولا یمکن للولایات المتحدة أن تسهم فی زعزعة الأمن فی مناطق أخری، ثم تتوقع أن یظل أمنها الداخلی بمنأی عن تداعیات ذلک.