ضرورت احیای فرش دستباف در قزوین/ فرش بخشی از هویت تمدنی ایران است
گروه استانها - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری قزوین، با تأکید بر اینکه فرش دستباف را نباید صرفاً یک کالای اقتصادی دانست، گفت: فرش بخشی از هویت فرهنگی، تمدنی و تاریخی ایران است و نمادی از نظم، هماهنگی، وحدت، خلاقیت و تلاش هنرمندان ایرانی به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «محمدرضا صفی خانی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری قزوین، با تأکید بر اینکه فرش دستباف را نباید صرفاً یک کالای اقتصادی دانست، اظهار کرد: فرش بخشی از هویت فرهنگی، تمدنی و تاریخی ایران است و نمادی از نظم، هماهنگی، وحدت، خلاقیت و تلاش هنرمندان ایرانی به شمار میرود.
وی افزود: فرش ایرانی نماد آرمانشهر و بهشت در فرهنگ و هنر این سرزمین است و باید نگاه خود را به این هنر صنعت تغییر دهیم؛ چراکه در طول تاریخ، فرش یکی از جلوههای مهم هویت ملی و ظرفیتهای اقتصادی کشور بوده است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به ضرورت صیانت از میراث فرش دستباف تصریح کرد: ما در برابر گذشته خود دین و در قبال نسلهای آینده رسالت داریم. متأسفانه در مقطعی فرش دستباف به حاشیه رفت و گسترش فرش ماشینی نیز بازار این هنر اصیل را با چالشهایی مواجه کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای استفاده از الیاف شیمیایی و حفظ جایگاه الیاف طبیعی، خاطرنشان کرد: امروز باید با نگاه فرهنگی، اقتصادی و تخصصی برای احیای فرش دستباف برنامهریزی کنیم و اجازه ندهیم جایگاه این هنر ارزشمند بیش از گذشته تضعیف شود.
صفیخانی یکی از اولویتهای مهم در این مسیر را احیای نقشههای اصیل و بومی فرش قزوین دانست و خاطرنشان کرد: باید کارگروهی تخصصی تشکیل شود و این سؤال را جدی بگیریم که چرا با وجود ظرفیت بالای بافندگان در استان، نقشههای اختصاصی و تاریخی قزوین به شکل گسترده بافته نمیشود.
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