استاندار قزوین مطرح کرد؛
تأکید استاندار قزوین بر ضرورت اجرای تعهدات اشتغالزایی توسط دستگاه های دولتی
گروه استانها - استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به تعهدات اشتغال، گفت: عملکرد دستگاهها در تحقق برنامههای اشتغالزایی بهطور جدی ارزیابی میشود و دستگاههایی که به تعهدات خود عمل نکنند، با بازنگری و کاهش سهم اعتبارات تبصره ۱۸ مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «محمد نوذری» استاندار قزوین، در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان از برنامهریزی برای فراهمسازی زمینه اشتغال ۱۶ هزار نفر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، تاکنون ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده و با تحقق ۷۵ درصدی تعهدات، انتظار میرود دستگاههای اجرایی با تلاش مضاعف زمینه تحقق کامل برنامه اشتغال استان را فراهم کنند.
وی با قدردانی از عملکرد بخشهای صنعت، کشاورزی و کمیته امداد، تأکید کرد: ظرفیتهای اقتصادی قزوین امکان تحقق تعهدات باقیمانده را فراهم کرده است.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی زیتون در طارم گفت: باید با حرکت از شهرکهای صنعتی عمومی به سمت نواحی تخصصی و متناسب با ظرفیتهای بومی، زنجیره تولید و ارزش زیتون را در منطقه تکمیل کنیم.
نوذری بر توسعه فرآوری، تولید روغن زیتون، بستهبندی مدرن، برندسازی، جذب سرمایهگذاران و توسعه صادرات تأکید کرد و افزود: هدف، ایجاد ارزش افزوده و تثبیت جایگاه زیتون قزوین در بازارهای داخلی و خارجی و تبدیل طارم سفلی به قطب تولید و فرآوری زیتون کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به تعهدات اشتغال، اعلام کرد: عملکرد دستگاهها در تحقق برنامههای اشتغالزایی بهطور جدی ارزیابی میشود و دستگاههایی که به تعهدات خود عمل نکنند، با بازنگری و کاهش سهم اعتبارات تبصره ۱۸ مواجه خواهند شد.
رئیس کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان همچنین توسعه کشت قراردادی را اقدامی مؤثر در بخش کشاورزی دانست و بر ضرورت مدیریت صحیح، برنامهریزی دقیق و استفاده هدفمند از ظرفیتهای این طرح تأکید کرد.
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