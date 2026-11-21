حضور آیتالله مظفری در منزل سردار شهید حمید محمدرضایی
گروه استانها - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در منزل سردار شهید حمید محمدرضایی حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، آیتالله «حسین مظفری» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین شامگاه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، ضمن حضور در منزل شهید والامقام حمید محمدرضایی از شهدای مدافع حرم با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفتوگو کرد.
سردار شهید حمید محمدرضایی یکم مهر سال ۱۳۵۰ در شال از توابع شهرستان بوئینزهرا به دنیا آمد و در یک خانواده مذهبی و ولایی و در دامان مادری عاشق اهل بیت بزرگ شد. در سال ۱۳۹۴ داوطلبانه عازم سوریه شد و سرانجام ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در درگیری با تکفیریهای داعش در سوریه مفقودالاثر و پس از گذشت چهار سال پیکر مطهرش در اسفند سال ۱۳۹۷ شناسایی و در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده شد.
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