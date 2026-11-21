به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، آیت‌الله «حسین مظفری» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین شامگاه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، ضمن حضور در منزل شهید والامقام حمید محمدرضایی از شهدای مدافع حرم با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار شهید حمید محمدرضایی یکم مهر سال ۱۳۵۰ در شال از توابع شهرستان بوئین‌زهرا به دنیا آمد و در یک خانواده مذهبی و ولایی و در دامان مادری عاشق اهل بیت بزرگ شد. در سال ۱۳۹۴ داوطلبانه عازم سوریه شد و سرانجام ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در درگیری با تکفیری‌های داعش در سوریه مفقودالاثر و پس از گذشت چهار سال پیکر مطهرش در اسفند سال ۱۳۹۷ شناسایی و در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده شد.



