مدیرکل هواشناسی استان قزوین خبر داد؛
هوای آبیک آلوده شد
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد که در حال حاضر شاخص آلایندگی هوا در شهرستان آبیک ۱۵۴ واحد است و هوای این شهر برای عموم مردم ناسالم شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «یوسف شیخ الملوکی» مدیرکل هواشناسی استان قزوین از استقرار هوای آلوده در شهرستان آبیک و بخشی از شهرستان البرز خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر شاخص آلایندگی هوا در شهرستان آبیک ۱۵۴ واحد است و هوای این شهر برای عموم مردم ناسالم شده است.
وی افزود: همچنین شاخص آلایندگی هوا در شهر محمدیه (زیباشهر) در حال حاضر ۱۰۷ واحد است و همه این شهر هم برای گروههای حساس مانند بیماران تنفسی و قلبی-عروقی ناسالم شده است.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: بنابراین در شهرستان آبیک افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند.افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
وی افزود: در ضمن در شهر محمدیه نیز افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کمتر کنند.
شیخالملوکی ادامه داد: انتظار ما این است که با تداوم پایداری جو و سکون نسبی هوا شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و انباشت آندر مناطق صنعتی و پرتردد استان قزوین ایجاد شود که البته در نواحی غربی استان وزش باد میتواند این شرایط را تعدیل کند.
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