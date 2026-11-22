گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ روستای استان در معرض آسیب قرار دارند، گفت: بیش از نیمی از دشت‌های استان با پدیده فرونشست مواجه هستند؛ به طوری که میزان فرونشست سالانه حدود ۳۰ سانتیمتر گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «قدرت‌اله مهدیخانی» مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اظهار کرد: خوشبختانه در بارندگی‌های اخیر با وجود ثبت بارش‌هایی بیش از ۶۰ تا ۷۰ میلی‌متر تلفات جانی گزارش نشد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آمادگی و اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به پیامدهای مداخلات انسانی در طبیعت افزود: در حال حاضر ۱۳ روستای استان در معرض آسیب قرار دارند و بیش از نیمی از دشت‌های استان با پدیده فرونشست مواجه هستند؛ به طوری که میزان فرونشست سالانه حدود ۳۰ سانتیمتر گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به مسئولیت دهیاران در حوزه امداد و نجات، مدیریت سیلاب، پیشگیری از ساخت‌و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها و مقابله با حوادث غیرمترقبه تصریح کرد: امروزه با بهره‌گیری از ابزارهای پیش‌بینی، بخش قابل توجهی از مخاطرات قابل شناسایی است و می‌توان با برنامه‌ریزی قبلی از وقوع خسارات جلوگیری کرد.

مهدیخانی تصریح کرد: تشکیل گروه‌های اطلاع‌رسانی مجازی، تجهیز دهیاری‌ها به امکانات اولیه، شناسایی فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری و برگزاری مانورهای مشترک بین روستاها از اقدامات ضروری در راستای ارتقای آمادگی در زمان وقوع بحران هستند.