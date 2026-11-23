گروه استان‌ها - کاهش خروجی سد دز در پی بارندگی‌های شدید بالادست و مشکلات ناشی از انباشت رسوبات، علاوه بر کاهش سطح آب رودخانه، کدورت جریان و تلف شدن شماری از ماهیان بومی را به دنبال داشته است که این وضعیت نگرانی‌هایی درباره پیامدهای زیست‌محیطی تغییرات جریان آب در یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی خوزستان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان ، سیلاب ۱۶ آبان‌ماه، در پی بارش‌های سنگین ابتدای فصل بارندگی و پس از یک دوره طولانی خشکسالی، حجم قابل‌توجهی از رسوبات حوضه آبریز «دز» را وارد مخزن این سد کرد. بر اساس اعلام مسئولان ذیربط، این رخداد علاوه بر افزایش شدید کدورت آب، به اختلال در عملکرد برخی واحدهای نیروگاهی و کاهش ظرفیت تخلیه آب به پایین‌دست انجامیده است.

حوضه آبریز دز طی سال‌های اخیر، تحت تأثیر عواملی همچون تخریب مراتع، چرای مفرط دام، جاده‌سازی‌های غیراصولی و ضعف مدیریت آبخیزداری، با فرسایش شدید خاک روبه‌رو بوده است. این شرایط، به‌ویژه پس از دوره‌های طولانی خشکی و با وقوع بارش‌های شدید، انتقال حجم زیادی از خاک و رسوبات به رودخانه و مخزن سد را تشدید می‌کند.

پیامدهای این رخداد تنها به مخزن و تأسیسات سد محدود نمانده و پایین‌دست رودخانه دز را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کاهش ظرفیت خروجی سد و ورود آب گل‌آلود و سرشار از رسوبات به رودخانه، علاوه بر برهم‌زدن شرایط طبیعی جریان آب، زیستگاه آبزیان را نیز تهدید می‌کند.

افزایش غلظت ذرات معلق و کدورت آب می‌تواند به آبشش ماهیان آسیب بزند، اکسیژن‌رسانی را کاهش دهد و شرایط زیستی آبزیان را مختل کند. همچنین ته‌نشینی رسوبات در بستر رودخانه، زیستگاه و منابع غذایی موجودات کف‌زی و محل تخم‌ریزی برخی گونه‌های ماهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تلف شدن آبزیان، در کنار افت کیفیت آب و افزایش کدورت منابع آب شرب روستاهای پایین‌دست، از جمله پیامدهای نگران‌کننده این وضعیت است.

به خطر افتادن آب شرب و سالم برای روستائیان

این شرایط، سلامت اکوسیستم رودخانه و دسترسی جوامع محلی در شهرها و روستاهای پایین‌دست رودخانه دز به آب سالم را با مخاطره مواجه می‌کند. سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرده است که تیم‌های فنی و عملیاتی با حضور در محل سد، بخشی از محدودیت‌های عملکردی واحدهای نیروگاهی را برطرف کرده‌اند و اقدامات برای بازیابی ظرفیت خروجی سد ادامه دارد.

با این حال، به دلیل حجم بالای رسوبات و تأثیر آن بر کیفیت آب، بهبود شرایط کیفی خروجی سد به زمان بیشتری نیاز دارد. سد دز، نخستین سد بزرگ برق‌آبی ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی بر روی رودخانه دز احداث شد. این سد با ارتفاع ۲۰۳ متر، ظرفیت مخزن حدود ۳.۳ میلیارد مترمکعب و نیروگاهی با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات، علاوه بر تولید برق، تأمین آب کشاورزی حدود ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست و کنترل سیلاب را بر عهده دارد.

تشدید رسوب‌گذاری در مخزن سد دز، بار دیگر ضرورت توجه به مدیریت حوضه آبریز، احیای پوشش گیاهی، حفاظت از مراتع و اجرای طرح‌های اصولی آبخیزداری را برجسته می‌کند؛ چراکه مقابله با پیامدهای رسوب‌گذاری صرفاً با اقدامات فنی در بدنه سد امکان‌پذیر نیست و ریشه اصلی این بحران را باید در بالادست و نحوه مدیریت منابع طبیعی جست‌وجو کرد.

واکنش به نگرانی‌ها درباره خشک شدن رودخانه دز

انتشار تصاویری از نمایان شدن بخش‌هایی از بستر رودخانه دز در روزهای اخیر، نگرانی‌هایی درباره خشک شدن این رودخانه به وجود آورده است؛ موضوعی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول آن را ناشی از کاهش دبی خروجی سد دز دانسته و تأکید کرده است که جریان آب در بخش‌های عمیق رودخانه همچنان برقرار است.

در این زمینه، «مسعود نوری‌پور» رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول، با اشاره به وضعیت اخیر رود دز اعلام کرد که کاهش حجم آب در مسیر رودخانه باعث شده در برخی نقاط، بخش‌های گسترده‌ای از بستر نمایان شود و از نظر بصری این تصور را ایجاد کند که رودخانه خشک شده است؛ با این حال، جریان آب به‌طور کامل متوقف نشده و در قسمت‌های عمیق همچنان ادامه دارد.

وی درباره عوامل مؤثر در کاهش دبی خروجی سد دز نیز به بارندگی‌های شدید در بالادست و خارج شدن مدار نیروگاهی به‌دلیل انباشت رسوبات اشاره کرد و یادآور شد که بررسی جزئیات فنی این اتفاق در حوزه مسئولیت سازمان آب و برق خوزستان است.





تلف شدن ماهیان با ورود گل‌ولای!

اما پیامدهای این وضعیت تنها به کاهش سطح آب محدود نمانده است. ورود گل‌ولای به جریان رودخانه و افزایش کدورت، شرایط زیستی آبزیان را تحت تأثیر قرار داده و به تلف شدن تعدادی از ماهیان منجر شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول، با توضیح درباره سازوکار این پدیده می‌گوید افزایش مواد معلق و کدورت آب می‌تواند میزان اکسیژن محلول را کاهش دهد و شرایط تنفسی آبزیان را با اختلال مواجه کند.

به گفته وی، تیم محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست بررسی میزان تلفات آبزیان را آغاز کرده و تاکنون تلف شدن بخشی از ماهیان بومی رود دز، از جمله گونه بنی، گزارش شده است. ماهیان دیگری از جمله کپور نیز در این رودخانه زیست می‌کنند و تغییر شرایط زیستگاهی می‌تواند بر جمعیت آنها اثر بگذارد.

از خشک شدن رودخانه زد تا پیامدهای زیست‌محیطی

نوری‌پور درباره وضعیت فعلی کیفیت آب نیز گفته است که میزان کدورت نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و مقدار محدودی گل‌ولای باقی‌مانده همچنان در بستر رودخانه در حال شسته شدن است.

با وجود این توضیحات، آنچه در ماجرای اخیر رود دز اهمیت دارد، صرفاً پاسخ به این پرسش نیست که آیا رودخانه خشک شده است یا نه بلکه مساله اصلی، پیامدهای زیست‌محیطی کاهش دبی و ضرورت روشن شدن ابعاد فنی و مدیریتی آن است.

رود دز به‌عنوان یکی از سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی خوزستان، به جریانی پایدار و مدیریت‌شده نیاز دارد و تداوم چنین تغییراتی می‌تواند حیات آبزیان و تعادل اکولوژیک این رودخانه را با چالش مواجه کند.