به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «یوسف شیخ الملوکی» مدیرکل هواشناسی استان قزوین از استقرار هوای آلوده در شهرستان آبیک و بخشی از شهرستان البرز خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر شاخص آلایندگی هوا در شهرستان آبیک ۱۵۴ واحد است و هوای این شهر برای عموم مردم ناسالم شده است.

وی افزود: همچنین شاخص آلایندگی هوا در شهر محمدیه (زیباشهر) در حال حاضر ۱۰۷ واحد است و همه این شهر هم برای گروه‌های حساس مانند بیماران تنفسی و قلبی-عروقی ناسالم شده است.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: بنابراین در شهرستان آبیک افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند.افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی افزود: در ضمن در شهر محمدیه نیز افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کمتر کنند.

شیخ‌الملوکی ادامه داد: انتظار ما این است که با تداوم پایداری جو و سکون نسبی هوا شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و انباشت آن‌در مناطق صنعتی و پرتردد استان قزوین ایجاد شود که البته در نواحی غربی استان وزش باد می‌تواند این شرایط را تعدیل کند.