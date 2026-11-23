گروه استان ها- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با انتقاد از باقی ماندن بخشی از اعتبارات دهیاری‌ها در حساب‌ها، خواستار تسریع در هزینه‌کرد این منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی شد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های عمرانی و نزدیک شدن فصل سرما، تأخیر در اجرای طرح‌ها موجب کاهش ارزش اعتبارات و از دست رفتن فرصت بهره‌برداری از پروژه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «محمدجواد حق لطفی» معاون عمرانی استانداری قزوین،در جلسه بررسی وضعیت اعتبارات و روند اجرای پروژه‌های عمرانی دهیاری‌های استان قزوین که با حضور بخشداران و معاونان فرمانداری‌ها برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی روستایی برای تکمیل به منابع مالی نیاز دارند، باقی ماندن اعتبارات در حساب دهیاری‌ها و تأخیر در هزینه‌کرد آن‌ها قابل قبول نیست؛ چراکه ارزش این منابع با افزایش تورم و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به‌سرعت کاهش می‌یابد.

وی افزود: اعتباری که امروز در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد، در صورت تأخیر در هزینه‌کرد، قدرت خرید و ارزش اجرایی گذشته را نخواهد داشت بنابراین باید پیش از آغاز فصل سرما، روند اجرای پروژه‌ها شتاب بگیرد و پیمانکاران نیز برای انجام تعهدات و تسریع در تکمیل طرح‌ها تحت نظارت و فشار جدی‌تری قرار گیرند.

معاون استاندار با تأکید بر نقش محوری بخشداری‌ها در نظارت بر پروژه‌های روستایی خاطرنشان کرد: مسئولیت راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی در روستاها در وهله نخست بر عهده بخشداران است و دفتر امور روستایی استانداری نیز در سطح کلان این روند را هدایت می‌کند.

وی ادامه داد: بخشداری‌ها برای اجرای پروژه‌ها محدودیتی ندارند و باید با ورود جدی‌تر، از روزمرگی فاصله بگیرند و روند پیشرفت طرح‌ها را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

حق‌لطفی با اشاره به ضرورت تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: از شهرداران و بخشداران خواسته شده است فهرست پروژه‌هایی را که در مراحل پایانی اجرا قرار دارند، ارائه کنند تا با برنامه‌ریزی مشخص، این طرح‌ها تا پایان پاییز و در مقاطع زمانی مختلف تکمیل و افتتاح شوند.

وی با تأکید بر اینکه البته افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها نباید به افت کیفیت منجر شود، خاطرنشان کرد: بازدیدهای شورای فنی از فعالیت دهیاری‌ها نشان می‌دهد کیفیت اجرای پروژه‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است و باید این روند با نظارت دقیق و رعایت ضوابط فنی ادامه پیدا کند.

معاون استاندار قزوین همچنین خواستار شفاف‌سازی وضعیت اعتبارات در سطح بخش‌ها و فرمانداری‌ها شد و گفت: مانده اعتبارات باید به تفکیک هر بخش به بخشداری مربوطه اعلام شود و وضعیت اعتبارات باقی‌مانده فرمانداری‌ها نیز در سطح کلان از سوی معاونت عمرانی ابلاغ می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق‌تر هزینه‌کرد منابع فراهم شود.

حق‌لطفی با اشاره به ارتباط تخصیص منابع با عملکرد اجرایی بخش‌ها افزود: توزیع اعتبارات موضوع مواد ۴۲ و ۵۸ نیز از این پس متناسب با میزان فعالیت و عملکرد بخشداری‌ها انجام می‌شود تا انگیزه بیشتری برای پیگیری پروژه‌ها و جذب حداکثری اعتبارات ایجاد شود.

حق‌لطفی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، مدیریت پسماند، ایجاد اقامتگاه‌های روستایی و توسعه اماکن ورزشی را از اولویت‌های مورد حمایت در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: بخشداری‌ها باید ظرفیت‌ها و طرح‌های قابل اجرای خود را در این حوزه‌ها معرفی کنند تا حمایت‌های لازم برای پیشبرد آن‌ها صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در ادامه بر ضرورت آمادگی روستاها در برابر مخاطرات طبیعی، به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو، تأکید کرد و افزود: مدیریت بحران و همچنین موضوع انرژی باید به‌طور ویژه در دستور کار بخشداری‌ها قرار گیرد و در این حوزه فرصت اقدامات بلندمدت وجود ندارد و باید برای مدیریت شرایط و رفع نیازهای فوری، اقدامات عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.