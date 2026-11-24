مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد:
پیشبینی وزش باد گرم، گردوخاک و بارندگی شدید در استان گیلان
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی گیلان با اعلام صدور هشدارهای سطح زرد شماره ۴۵ و ۴۶، از وزش باد گرم شدید، افزایش دما و ورود سامانه بارشی از عصر چهارشنبه چهارم آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «محمد دادرس» مدیرکل هواشناسی گیلان، در این رابطه اظهار کرد: فعالیت جریانات جنوبی موجب وزش باد جنوبی، افزایش دما و در برخی مناطق احتمال خیزش و انتقال گردوخاک خواهد شد.
وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۴۵ افزود: در برخی مناطق استان، بهویژه ارتفاعات و دامنهها، وزش باد گرم گاهی شدید و بسیار شدید پیشبینی میشود و احتمال شکلگیری مه و کاهش دید افقی در مناطق ساحلی و جلگهای نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه وارد منطقه میشود، تصریح کرد: با شمالی شدن جریانات جوی، افزایش ابر، مهآلودگی، کاهش دما و وزش باد در سطح استان مورد انتظار است.
وی، ادامه داد: طی فعالیت این سامانه، در برخی مناطق بارندگی گاهی رگباری و شدید، بهویژه در ارتفاعات و دامنهها، همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۶ برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، گفت: این شرایط جوی تا اوایل صبح پنجشنبه پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت و پس از آن با کاهش ناپایداریها، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در استان آغاز میشود؛ روندی که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی، درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد و افزود: شرایط دریا از روز چهارشنبه تا عصر پنجشنبه بهتدریج برای تمامی فعالیتهای دریایی نامناسب خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با تاکید بر احتمال تغییر نقشههای پیشیابی، خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی درباره تغییرات احتمالی شرایط جوی بر اساس آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی انجام خواهد شد.
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