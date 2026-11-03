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ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 74 ألفًا و615 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 حتى الآن 74 ألفًا و615 شخصًا، وعدد الجرحى 175 ألفًا و899 شخصًا.
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غزه

 وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نُقلت جثامين 6 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، تشمل 5 شهداء جدد وشهيدًا واحدًا استُشهد متأثرًا بجراح سابقة.

وبحسب هذا التقرير، نُقل خلال المدة نفسها 27 جريحًا أيضًا إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أنه منذ تنفيذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى الآن استُشهد 1599 فلسطينيًا وأُصيب 5774 آخرون.

كما أُخرجت خلال هذه المدة جثامين 847 شهيدًا من تحت الأنقاض ومن مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 حتى الآن 74 ألفًا و615 شخصًا، وعدد الجرحى 175 ألفًا و899 شخصًا.

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ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 74 ألفًا و615 شخصًا

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