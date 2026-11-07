المتحدث باسم الحرس الثوری: رفعنا القیود عن مدی صواریخنا

صرح العمید حسین محبی، المتحدث باسم الحرس الثوری، صباح السبت علی هامش مؤتمر صحفی عُقد بمناسبة "أسبوع الفضاء" التابع للحرس الثوری. وفی معرض حدیثه عن حادثة وقعت اللیلة الماضیة فی مضیق هرمز، قائلاً: "حدث إطلاق نار؛ وکان معظم الانفجارات ناتجاً عن نیران دفاعیة، ولم تتبعها أی حوادث أخری. وخلال هذا التبادل، تعرضت طائرة أمریکیة مسیرة للإصابة أیضاً".

ورداً علی سؤال آخر حول تحذیر قائد الثورة الاسلامیة للعدو من تکرار "سوء التقدیر" - وتحدیداً فیما یتعلق باحتمالیة شن هجوم عسکری علی إیران - قال: "نحن نمتلک ترسانة واسعة من الأدوات لتحیید العدو. استراتیجیتنا تقوم علی توظیف أصول العدو ذاتها - المادیة منها وغیر المادیة - ضده. إنها حرب غیر متکافئة؛ یمکننا ضرب العدو بطرق لم یتخیلها قط، مما یؤدی فعلیاً إلی شل حرکته. کونوا علی ثقة بأننا نمتلک مثل هذه القدرات".

وفی إجابته علی سؤال حول ما إذا کانت قیود مدی الصواریخ الإیرانیة قد رُفعت - فی ضوء تصریحات قائد الثورة الأخیرة بشأن ضرورة الرد الفوری والفعال علی أی مستوی أو نوع من التهدید، بغض النظر عن الحدود الجغرافیة - أوضح المتحدث: "لقد رُفعت هذه القیود عنا بالفعل. ومع ذلک، یجب علینا الکشف عن هذه القدرات من خلال أفعال ملموسة، بدلاً من الاکتفاء بالخطابات؛ فمن واجبنا إثبات قدراتنا فی المیدان".

وفی معرض حدیثه عن أداء القوات المسلحة خلال الصراع الأخیر، صرّح الجنرال محبی قائلاً: "لقد نجحنا -کما حدث فی هذه الحرب- فی شلّ حرکة العدو میدانیاً بشکل فعّال. کان العدو یظن أنه قادر، فی غضون یومین أو ثلاثة أیام، علی إجبار إیران علی الاستسلام، والتسبب فی تفککها، وإحداث تغییر فی نظام الحکم؛ لکنه اکتشف فی الواقع أن تحقیق مثل هذه النتیجة أمرٌ مستحیل. وقبل أیام قلیلة، سمعتم ترامب یصف إیران بأنها دولة قویة للغایة، معترفاً بأنه لم یتخیل یوماً أن إیران تمتلک مثل هذه القوة. ویعود الفضل فی ذلک إلی استراتیجیتنا القائمة علی إظهار قدراتنا فی ساحة العمل المیدانی".