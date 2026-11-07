نهایة أمریکا التی نعرفها!

المقال أشار إلی أن هزیمة الجمهوریین فی انتخابات التجدید النصفی لا تمثل مجرد تحول فی موازین القوی الحزبیة، بل تعکس تغیراً فی الصورة التی رسمتها الولایات المتحدة عن نفسها ومکانتها فی العالم.

وتزداد دلالة السخریة التی تناولها المقال عند النظر إلی الفجوة بین وعود ترامب وواقع أداء إدارته. فقد عاد ترامب إلی السلطة متعهداً بإعادة الولایات المتحدة إلی موقع القوة المهیمنة والمؤثرة، وإنهاء التکالیف الباهظة للتدخلات الخارجیة، وضبط الحدود، وتعزیز الاقتصاد فی مواجهة المنافسین، وإجبار الحلفاء والخصوم علی قبول مطالب واشنطن. لکن حصیلة هذا النهج، علی الأقل فی المجال السیاسی، تمثلت فی تصاعد التوترات واتساع الخلافات، بدءاً من الجدل حول الهجرة وسیاسات الأمن الداخلی، مروراً بالرسوم الجمرکیة التجاریة والخلافات مع الحلفاء، وصولاً إلی القرارات العسکریة المکلفة.

وتکمن المفارقة الأساسیة فی سیاسة ترامب فی أنه وصل إلی السلطة متعهداً بإنهاء أعباء السیاسة الخارجیة الأمریکیة السابقة، لکنه تحول بنفسه إلی أحد رموز السیاسة الخارجیة المکلفة القائمة علی استعراض القوة. فقد اعتقد أن التهدید والضغط الاقتصادی واستخدام التفوق العسکری یمکن أن تغیر إرادة الدول الأخری سریعاً وتعزز موقع الولایات المتحدة. غیر أن تجارب الأشهر الماضیة أظهرت أن القوة العسکریة والاقتصادیة وحدهما لا تضمنان تحقیق الأهداف السیاسیة؛ إذ قد یؤدی قرار یُتخذ لاستعراض القوة إلی تآکل المصداقیة وارتفاع التکالیف وتشکیل جبهة من المعارضین.

ویُعدّ الصراع الذی استمر ثمانیة أشهر مع إیران أحد أبرز الأمثلة علی هذا التناقض. فقد بدأت إدارة ترامب هذه المواجهة وفق حسابات استندت، علی ما یبدو، إلی التفوق العسکری الأمریکی وإمکانیة فرض مطالب واشنطن سریعاً. لکن التطورات اللاحقة أظهرت أن الدخول فی مواجهة عسکریة لا یعنی التحکم فی نتائجها وتداعیاتها. وتمکنت إیران، عبر توظیف قدراتها الاستراتیجیة وموقعها الجیوسیاسی، من رفع کلفة هذه المواجهة، مؤکدة أن التفوق العسکری، حتی وإن کان کبیراً، لا یتیح السیطرة علی جمیع متغیرات الأزمات الإقلیمیة.

ولم تقتصر تداعیات هذا الوضع علی المیدان العسکری، بل کشفت زیادة تکالیف العملیات والضغوط علی أسواق الطاقة والمخاوف بشأن أمن الممرات الحیویة لنقل النفط، فضلاً عن تعقید إدارة الولایات المتحدة علاقاتها مع حلفائها الإقلیمیین، عن أبعاد أوسع لهذه المواجهة.

وبحسب تقدیرات المقال، بلغت کلفة العملیات ضد إیران نحو ۴۷.۱ ملیار دولار حتی ۱۶ أکتوبر ۲۰۲۶، ذهب جزء کبیر منها إلی تعویض الذخائر المستهلکة وإصلاح الأضرار التی لحقت بالمعدات العسکریة. وقد تکبدت الحکومة الأمریکیة هذه النفقات فی وقت یواجه فیه المواطنون مخاوف اقتصادیة وارتفاعاً فی تکالیف المعیشة وضغوطاً ناجمة عن السیاسات الداخلیة للإدارة.

وتتضح أهمیة هزیمة الجمهوریین فی الانتخابات الأخیرة عند هذه النقطة تحدیداً؛ إذ لم تعد السیاسة الخارجیة قضیة بعیدة عن الحیاة الیومیة للأمریکیین. فالقرارات التی یتخذها البیت الأبیض خارج الحدود باتت تنعکس علی أسعار الطاقة والنفقات العامة ومیزانیة الدفاع، وصولاً إلی خیارات الناخبین. وقد یواصل ترامب الدفاع عن عملیاته العسکریة، لکنه لا یستطیع إخراج تداعیاتها الاقتصادیة والسیاسیة من الحسابات الداخلیة الأمریکیة.

ویکتسب اعتراف ترامب بدور المواجهة مع إیران فی الهزیمة الانتخابیة للجمهوریین أهمیة من هذا المنظور. کما تکشف مواقف جی دی فانس، نائب الرئیس، أن المخاوف بشأن کلفة هذه السیاسة وصلت إلی الدائرة المقربة من ترامب. ویشیر تمایز فانس عن قرارات الرئیس وتشدیده علی ضرورة مراعاة رغبات الناخبین إلی اتساع الخلافات داخل المعسکر الجمهوری. فالحزب الذی خاض المنافسة بشعار استعادة قوة أمریکا، بات مطالباً الیوم بتقدیم إجابات بشأن کلفة سیاسات لم تؤدِّ إلی تعزیز موقع الإدارة، بل عرّضت أغلبیتها السیاسیة للخطر.

ومن جهة أخری، قد یفرض فوز الدیمقراطیین فی الکونغرس قیوداً جدیدة علی ترامب. فالسیطرة علی الموارد المالیة للحکومة، والرقابة علی أداء الجهاز التنفیذی، وإمکانیة التحقیق فی القرارات العسکریة والأمنیة، کلها أدوات یمکن للدیمقراطیین استخدامها لزیادة کلفة السیاسات الأحادیة التی ینتهجها البیت الأبیض. وبذلک، سیواجه ترامب فی المرحلة المقبلة تحدیاً مزدوجاً: تداعیات سیاسته الخارجیة علی المستوی الدولی، والمقاومة المؤسسیة والسیاسیة داخل الولایات المتحدة.

ومع ذلک، لا ینبغی الاعتقاد بأن هزیمة الجمهوریین تعنی نهایة القوة الأمریکیة أو التوقف الفوری لسیاسات ترامب التصعیدیة. فالولایات المتحدة لا تزال تمتلک قدرات عسکریة واقتصادیة ودبلوماسیة واسعة، کما یتمتع رئیسها بصلاحیات مهمة فی مجال السیاسة الخارجیة. لکن ما تغیر هو هامش حریة ترامب فی التحرک والکلفة السیاسیة لقراراته؛ إذ لم یعد بإمکانه الاستناد إلی شعار عظمة أمریکا لإخفاء جمیع الإخفاقات أو تحمیل الخارج وحده تبعات قراراته.

وتشیر سخریة مجلة «ذی أتلانتیک» فی جوهرها إلی هذه المفارقة؛ فأمریکا التی کان من المفترض أن تستعید عظمتها، باتت تواجه تساؤلات بشأن مصداقیتها وتماسکها وقدرتها علی إدارة أزماتها الداخلیة والخارجیة. وقد شکّلت المواجهة مع إیران أحد أبرز تجلیات هذا الوضع، إذ أظهرت أن المسافة بین القوة العسکریة والانتصار السیاسی قد تکون شاسعة.

وربما لا یعنی تعبیر «نهایة أمریکا التی نعرفها» نهایة القوة الأمریکیة، لکنه قد یشیر إلی نهایة تصور راسخ مفاده أن واشنطن تستطیع، متی شاءت، الاستناد إلی قوتها العسکریة والاقتصادیة لتغییر مسار الأحداث العالمیة وفق إرادتها. فقد أظهرت الانتخابات الأخیرة أن کلفة هذا التصور عادت فی نهایة المطاف إلی الداخل الأمریکی، حیث لم یعد بإمکان الناخبین والحلفاء السیاسیین لترامب، وحتی أقرب الشخصیات فی إدارته، تجاهل تداعیاته.