المتحدث باسم الحکومة الیمنیة یدین مشارکة باکستان فی العدوان علی بلاده

عمر البخیتی، القائم بأعمال وزارة الإعلام فی حکومة التغییر والبناء الیمنیة، أدان بشدة فی رسالة رسمیة إلی عطاء الله تارار، وزیر الإعلام ورئیس إذاعة باکستان، التدخل العسکری ومشارکة الجیش الباکستانی فی الهجمات الجویة الأخیرة علی الأراضی الیمنیة.

وأعلن البخیتی فی مستهل هذه الرسالة، مشیرًا إلی عمق العلاقات التاریخیة والثقافیة والإسلامیة بین الشعبین الیمنی والباکستانی ومشددًا علی ضرورة الحفاظ علی التضامن الأخوی، رفض صنعاء القاطع للهجوم الجوی للمقاتلات الباکستانیة یوم الجمعة ۶ نوفمبر.

وعدّ هذا الإجراء انتهاکًا صریحًا للسیادة الوطنیة الیمنیة وتصعیدًا خطیرًا جدًا قال إنه لا یمکن تجاوزه أو الصمت علیه بأی حال.

ووصف القائم بأعمال وزارة الإعلام الیمنیة دخول إسلام آباد فی عملیة الاعتداءات بأنه "تعاون عملی مع النظام السعودی فی ارتکاب جرائم ضد المدنیین"، وحذّر من أن الحکومة الباکستانیة ستکون مسؤولة مباشرة عن تبعات هذه الهجمات ومقتل المدنیین.

وتناول البخیتی فی سیاق متصل الهجمات الأخیرة للتحالف وقال إن مقاتلات السعودیة خلال یومین فقط، بقصفها سوق الحضارة فی مدیریة الوازعیة فی محافظة تعز وتدمیرها ۶ منازل سکنیة فی قریة الشریة فی مدیریة بنی حشیش فی محافظة صنعاء، أوجدت کارثة إنسانیة أدت إلی مقتل ۷۴ شخصًا وإصابة ۵۳ آخرین.

وعدّ هذه الإجراءات انتهاکًا صریحًا للمعاهدات الدولیة ومخالفة للمعاییر الإسلامیة، وفی الختام، معربًا عن أمله فی مراجعة المسؤولین الباکستانیین، شدد علی أن استمرار هذه المشارکة الخطیرة سیلحق أضرارًا لا یمکن تعویضها بالعلاقات القدیمة والأخویة بین الشعبین.