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غارات سعودیة تستهدف محطة للغاز وشرکة النفط فی صنعاء

استهدف الطیران السعودی فجر الیوم الثلاثاء بسلسلة من الغارات العاصمة الیمنیة صنعاء.
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حمله به یمن

نقلت قناة المسیرة عن مصدر محلی قوله أن طیران العدو السعودی استهدف محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر فی مدیریة بنی الحارث.

وأشار إلی أن طیران العدوان استهدف مبنی شرکة النفط فی الستین الجنوبی بمدیریة الوحدة جنوب العاصمة صنعاء، لافتاً إلی أضرار واسعة فی منازل ومحلات المواطنین فی منطقة الستین نتیجة العدوان السعودی.

ویأتی استهداف محطة الغاز ومبنی شرکة النفط فی سیاق التصعید السعودی الإجرامی الذی یطال المنشآت المدنیة والخدمیة، بما یثیر المخاوف من تداعیات هذه الغارات علی الخدمات الأساسیة وحیاة المواطنین، خصوصاً فی ظل ارتباط هذه المنشآت بتوفیر احتیاجات السکان من الوقود والغاز.

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غارات سعودیة تستهدف محطة للغاز وشرکة النفط فی صنعاء

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عربستانیمنصنعا
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