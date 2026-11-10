احتیاطیات صواریخ باتریوت الأوروبیة تصل إلی أدنی مستوی

أعلن موقع بلومبرغ بأن مخزون صواریخ الاعتراض باتریوت فی الدول الأوروبیة تراجع إلی مستوی حرج، وإن جیوش هذه الدول تواجه نقصًا فی هذه الأسلحة.
أفادت وکالة بلومبرغ فی تقریر لها أن احتیاطیات صواریخ باتریوت فی أوروبا وصلت إلی أدنی مستوی.
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