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الیمن: لم یبقَ أی خط أحمر فی المواجهة مع السعودیة

أفادت مصادر یمنیة برفع الخطوط الحمراء فی المعرکة مع العدو السعودی بسبب جرائم الحرب التی ترتکبها آل سعود ضد مواطنی هذا البلد.
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حمله به عربستان

صحیفة الأخبار کتبت فی تقریر بعنوان استهداف بورصة الریاض، مؤکدة أن نطاق أهداف القوات المسلحة الیمنیة اتسع فی أعقاب زیادة المطالب الشعبیة بشن هجمات أشد علی عمق الأراضی السعودیة، وأنها هذه المرة استهدفت مرکز الملک عبدالله المالی فی قلب الریاض. وقد جرت هذه العملیة ردًا علی الاعتداءات الجویة للریاض علی الیمن واستشهاد عدد کبیر من المدنیین.

وبحسب هذا التقریر، فإن القوات المسلحة الیمنیة شددت أیضًا، بتهدیدها باستهداف بنی تحتیة اقتصادیة وسیاحیة أخری، من بینها المنطقة الترفیهیة بولیفار، علی استمرار الهجمات الانتقامیة. ففی هذه المنطقة تُقام احتفالات تُعرف بموسم الریاض.

وأعلن مصدر عسکری یمنی أن عملیة رفع مستوی التوتر أمام السعودیة بدأت ردًا علی استشهاد عشرات المواطنین الیمنیین فی منطقة بنی حشیش وسوق الحضارة وصعدة والساحل الغربی.

وقال إن المواجهة مع السعودیة دخلت مرحلة لم یبقَ فیها أی خط أحمر، وإن مستوی التوتر فی عمق هذا البلد سیرتفع خلال الأیام المقبلة. ویمکن أن تشمل الأهداف الجدیدة منشآت نفطیة ومطارات ومراکز عسکریة ومالیة وسیاحیة حساسة، ویُحتمل أن تتحول المنطقة السیاحیة بولیفار بکل مرافقها ومنشآتها إلی أحد أهداف القوات المسلحة الیمنیة.

کما عدّ مصدر یمنی آخر استهداف مرکز الملک عبدالله المالی علامة علی فشل النظام السعودی فی حمایة أهم منشآته الاقتصادیة. فقد تجاوزت الخسائر التی لحقت بأسهم شرکة أرامکو فی بورصة السعودیة نحو ۱۰۰ ملیار دولار. وإن ۲۱ مدینة صناعیة سعودیة، یعمل معظمها فی مجال البتروکیماویات والصناعات الکیمیائیة، لن تکون آمنة بعد الآن. فکل مصنع یمنی یُستهدف سیقابله مدینة صناعیة سعودیة. وهذه المدن، بسبب طبیعة نشاطها، معرضة لحرائق واسعة.

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الیمن: لم یبقَ أی خط أحمر فی المواجهة مع السعودیة

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