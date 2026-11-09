المتحدث باسم الجیش الایرانی: عقیدة الجیش تتحول نحو نهج هجومی

أوضح العمید محمد أکرمی-نیا، المتحدث باسم جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أبعاد هذا التحول فی العقیدة العسکریة للبلاد. وذکر أن التوجیهات الأخیرة الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة یجری العمل علیها بجدیة بالغة، مما یستلزم الانتقال نحو عقیدة هجومیة، وتوفیر الأسلحة الملائمة، وإحداث تغییر فی التکتیکات القتالیة.

وفی إشارته إلی أن العقیدة العسکریة السابقة کانت ترتکز علی وضع دفاعی واستراتیجیة ردع قائمة علی الرد الانتقامی أو العقابی، أوضح العمید أکرمی-نیا أن الإطار السابق کان یرکز علی صد الضربة الأولی للعدو، تلیها ضربة مضادة - تتناسب مع فعل العدو - تُنفذ ضمن النطاق الجغرافی الإقلیمی، وتستهدف تحدیداً القواعد الأمریکیة فی المنطقة.

کما أکد علی أهمیة "سرعة الرد" کعنصر جوهری فی التوجیهات الأخیرة، مستشهداً باستجابة القوات المسلحة فی بدایة الحرب، ومشیراً إلی أن "الفعالیة" و"غیاب القیود الجغرافیة" تُعدان - إلی جانب السرعة - مکونات جدیدة. وتُشکل هذه التوجیهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة الآن الأساس الذی تستند إلیه تحرکات القوات المسلحة.

ووفقاً للمتحدث باسم الجیش، فقد تم وضع تعریفات إجرائیة لهذه المفاهیم، وتجری حالیاً عملیة تحویلها إلی استراتیجیات عملیة. وستساهم هذه الاستراتیجیات، إلی جانب المبادئ العامة الراسخة والتکتیکات القتالیة، فی تشکیل العقیدة المستقبلیة للجیش. کما شدد العمید أکرمی-نیا علی الطبیعة الشاملة والذکیة لهذه العقیدة، لافتاً إلی اعتمادها علی أسس روحیة ودعم شعبی.

وأکد أن الارتباط بالشعب، إلی جانب الإیمان والمعتقدات الدینیة، یمثل سمات جوهریة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ وهی سمات ستظل محور اهتمام الجیش فی رؤیته للمستقبل.

التدریب والتسلیح وفق عقیدة هجومیة

وفی معرض رده علی سؤال حول متطلبات التحول فی العقیدة العسکریة - لا سیما فیما یتعلق بالتنظیم القتالی والجاهزیة العملیاتیة - أوضح المتحدث باسم الجیش قائلاً: "یبدأ هذا التحول من الأسس النظریة والمبادئ الدینیة والدروس المستفادة من الصراعات الحالیة والسابقة، ثم یترجم إلی استراتیجیات وتکتیکات وأسالیب قتالیة محددة، وهی التی تحدد فی نهایة المطاف الهیکل التنظیمی والأسلحة المطلوبة".

وأشار المتحدث باسم الجیش إلی أن بدء هذه العملیة یأتی تماشیاً مع توجیهات صدرت مؤخراً عن القائد العام للقوات المسلحة، مؤکداً أن التنفیذ یمضی قدماً بعزیمة راسخة، وسیفضی إلی مستوی من الردع الوطنی یفوق ما کان علیه فی السابق.

وفی تقییمه للوضع السیاسی لدی الخصم الأمریکی-الصهیونی، لفت العمید أکرمینیا إلی تطورات مثل أداء الحزب الجمهوری فی انتخابات التجدید النصفی الأمریکیة، وتغیر القیادة المکلفة بتشکیل الحکومة فی الأراضی المحتلة.

وأوضح أنه من منظور التحلیل السیاسی، قد تؤدی هذه التحولات إلی تقلیل احتمالیة نشوب حرب؛ ومع ذلک، فإن برنامج تعزیز القدرات القتالیة والدفاعیة للقوات المسلحة مستمر دون انقطاع وبمعزل عن هذه التطورات الخارجیة، حیث تسترشد تحرکات الجیش حصراً بتنفیذ المهام والتوجیهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.

وفی معرض تأکیده علی عمق انعدام الثقة لدی الجیش تجاه خصومه - وعدم اکتراثه بهم - قال العمید أکرمینیا: "لو سنحت لهم الفرصة للتحرک، لما ترددوا فی القیام بأعمال عدائیة. أما عدم إقدامهم علی ذلک، فقد یعود إما إلی حالة الجاهزیة التی تتمتع بها إیران، أو إلی مشاکلهم وتطوراتهم الداخلیة". وکلا العاملین لهما وزنهما فی هذه الحسابات، فی حین تتواصل الجهود الرامیة إلی تعزیز قدرات الردع الوطنیة بشکل مستمر.

تأمین الملاحة فی مضیق هرمز بالتنسیق مع القوات المسلحة

وفیما یتعلق بالوضع فی مضیق هرمز، صرح المتحدث باسم الجیش قائلاً: "فی أعقاب مذکرة تفاهم إسلام أباد، حاول الأمریکیون استحداث مسار مصطنع جنوب المضیق، وعملوا علی الضغط علی شرکات الشحن وملاک السفن وتشجیعهم علی استخدامه".

ووصف هذا الإجراء بأنه انتهاک للالتزام المنصوص علیه فی البند الرابع من المذکرة، موضحاً: "بموجب ذلک الاتفاق، أُسندت مهمة إدارة الشؤون داخل المضیق وإجراء المفاوضات اللازمة مع الجانب العمانی إلی آلیة وترتیبات تقودها إیران".

ووفقاً للعمید أکرمی نیا، فإن الهدف من هذا التدخل کان تجرید إیران من نفوذها الجیوسیاسی فی المضیق وتقویض جزء کبیر من المذکرة. ورداً علی ذلک، وجهت إیران تحذیرات؛ وعندما لم تُؤخذ هذه التحذیرات بعین الاعتبار، واجهت السفن التی لم تلتزم باللوائح المقررة مخاطر أمنیة.

وأرجع حالة عدم الاستقرار فی المنطقة إلی التدخل الأمریکی، مشیراً إلی أن السفن التی أجبرتها الولایات المتحدة علی اتخاذ مسارات غیر آمنة واجهت ألغاماً بحریة وتعرضت لأضرار، وهو وضع یلحق الضرر أیضاً بشرکات الشحن والنقل.

وشدد المتحدث باسم الجیش علی أن "شرکات الشحن التجاری وملاک السفن یمکنهم العبور عبر مسارات آمنة مخصصة، وذلک بالتنسیق مع القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، التی تضمن أمن هذه المسارات".