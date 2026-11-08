تنفیذ أحکام الإعدام فی ۳ عملاء للکیان الصهیونی

المرکز الإعلامی أوضح فی تقریر له، أن أعمال الشغب التی وقعت فی کرج تضمنت هجمات منظمة استهدفت منشآت عامة وحکومیة، واعتداءات علی المواطنین، وتدمیراً للممتلکات العامة، بما فی ذلک محطة فرعیة للکهرباء، مما أدی إلی انقطاع الخدمات الحیویة والتیار الکهربائی فی المنطقة.

ووفقاً للتقریر فقد ثبت تورط المدانین فی التحریض علی تدمیر الممتلکات العامة وإضرام النیران فیها، وقد أُلقی القبض علیهم بموجب أمر قضائی. وأسفرت التحقیقات اللاحقة عن تحدید هویة وعزل عشرة متهمین آخرین شارکوا فی تلک الأعمال تحت إشرافه.

ولفت التقریر إلی أن التحقیق الشامل کشف أن المتهمین استجابوا لدعوات قوی خارجیة وجماعات معادیة لتنفیذ مخطط تخریبی، وهو ما أکدته تقاریر إعلامیة وسیاسیة تابعة للکیان الصهیونی والإدارة الأمریکیة. وقد شارک هؤلاء الأفراد فی أعمال الشغب مسلحین بأسلحة بیضاء (سکاکین وسیوف) وبنادق صید وذخائر، بالإضافة إلی استخدام زجاجات "مولوتوف" وقنابل یدویة الصنع، مستهدفین تدمیر البنیة التحتیة، وتحطیم کامیرات المراقبة، واقتحام المبانی العامة.

وقال التقریر: تضمنت الأفعال المرتکبة تدمیر محطة فرعیة للکهرباء، مما أدی إلی انقطاع التیار الکهربائی عن عدة مناطق فی مدینة "کرج" (غرب العاصمة) بالإضافة إلی تحطیم کامیرات المراقبة فی الشوارع والمبانی العامة، واقتحام المرافق العامة وإضرام النیران بها.

وأشار التقریر إلی أن من أبرز جوانب هذه القضیة هو تورط المتهمین فی أعمال الشغب وتخریب الممتلکات العامة بناءً علی تخطیط وتنسیق مسبقین؛ حیث تلقوا تدریبات مسبقة تضمنت المشارکة فی أعمال الشغب کما عمدوا إلی تدمیر مکتب برید فی إحدی مناطق "کرج" بهدف عرقلة عملیات تحدید هویة المهاجمین. ورغم کافة التدابیر التی اتخذها المتهمون، فقد تمکنت الجهات المختصة من تحدید هویات جمیع العناصر الفاعلة واعتقالهم، وذلک بفضل الإجراءات التقنیة والاستخباراتیة التی نفذتها الکوادر التابعة لمدیریة المخابرات العامة فی محافظة "البرز"، وبموجب الأوامر القضائیة الصادرة فی هذا الشأن.