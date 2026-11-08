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متظاهرون یرددون هتافات "لا للحرب" أمام السفارة الأمریکیة فی لندن

شهدت العاصمة البریطانیة لندن، الیوم السبت، تجمعاً شارک فیه أعضاء من جماعات مناهضة للحرب وناشطون مدنیون وعشرات الإیرانیین المقیمین فی بریطانیا، أمام السفارة الأمریکیة، احتجاجاً علی المغامرات العسکریة للولایات المتحدة تجاه إیران.
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اعتراضات در انگلیس

 المشارکین فی التجمع رفعوا الأعلام الإیرانیة وأدانوا التهدیدات العسکریة الموجهة ضد ایران، وطالبوا بوقف فوری للمغامرات العسکریة الأمریکیة والکیان الصهیونی فی المنطقة.

ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات مثل "ارفعوا أیدیکم عن إیران" و"لا للحرب"، داعین الحکومة البریطانیة إلی مضاعفة جهودها لاحتواء السیاسات الحربیة للبیت الأبیض.

ونُظّمت هذه الفعالیة بمبادرة من ائتلاف "أوقفوا الحرب" (Stop the War) وحملة نزع السلاح النووی (CND) ، وبمشارکة إیرانیین مقیمین فی بریطانیا، أمام مبنی السفارة الأمریکیة فی منطقة ناین إلمز بالعاصمة لندن.

وکانت حملة نزع السلاح النووی البریطانیة قد دعت إلی المشارکة فی التجمع، مشیرة إلی الهجوم الأمریکی الأخیر علی جزیرة قشم والتهدیدات الجدیدة التی أطلقها الرئیس الأمریکی دونالد ترامب ضد إیران، ومؤکدة ضرورة وقف الحرب التی یشنها ترامب ونتنیاهو.

کما ربطت هذه المنظمة المناهضة للحرب، فی بیان صدر حدیثا، بین الهزیمة الکبیرة التی مُنی بها الجمهوریون فی انتخابات التجدید النصفی الأمریکیة وتداعیات الحرب علی إیران، مطالبة الحکومة البریطانیة بإنهاء دعمها لهذه الحرب.

ودعت المنظمة رئیس الوزراء البریطانی آندی برنهام إلی الإعلان صراحة عن عدم السماح باستخدام القواعد العسکریة البریطانیة، بما فیها قاعدتا فیرفورد ودییغو غارسیا، لشن أی هجمات جدیدة ضد إیران.

وکان رئیس الوزراء البریطانی قد تحدث، الأربعاء، عن فرصة جدیدة لإنهاء الحرب علی إیران، وذلک فی معرض تعلیقه علی هزیمة الحزب الجمهوری فی انتخابات التجدید النصفی للکونغرس الأمریکی، مشدداً علی ضرورة خفض التوترات فی غرب آسیا.

وتشیر تقاریر إلی أن المسؤولین الأوروبیین یأملون، عقب هزیمة الجمهوریین فی انتخابات الکونغرس الأخیرة، فی أن تتیح زیادة الضغوط السیاسیة علی دونالد ترامب احتواء السیاسات الحربیة للبیت الأبیض، وتهیئة الظروف لإنهاء الحرب علی إیران عبر المسار الدبلوماسی.

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متظاهرون یرددون هتافات "لا للحرب" أمام السفارة الأمریکیة فی لندن

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