لا یوجد أی طریق للانتصار علی ایران

کان من المفترض أن یُظهر العدوان العسکری الأمریکی علی إیران قوة واشنطن ویعزز مکانة دونالد ترامب فی المعادلة العالمیة؛ لکنه أصبح الآن أحد أکثر الإخفاقات السیاسیة والاستراتیجیة تکلفةً للرئیس الأمریکی. لا تکمن المشکلة فی الفشل فی تحقیق الأهداف المعلنة فحسب، بل إن عواقب هذا العمل، من المعادلات الإقلیمیة إلی الاقتصاد الأمریکی والسیاسة الداخلیة، قد شکّلت تحدیًا خطیرًا لموقف إدارة ترامب.





تؤکد باربرا سلافین، المحللة فی معهد ستیمسون الأمریکی، فی تقییمها لهذا الوضع، أنه سواء أعلن ترامب النصر أم لا، فإن الحقیقة هی أن واشنطن لن تحقق أی نصر من هذه الحرب. وقد وصفت هذا العدوان بأنه أکبر هدف شخصی فی السیاسة الخارجیة الأمریکیة، بل وحتی فی السیاسة الداخلیة فی العصر الحدیث. یُظهر هذا التقییم أن الفجوة بین الأهداف المعلنة للبیت الأبیض والنتائج الفعلیة لهذه الحملة أصبحت مشکلة خطیرة حتی بین المحللین الأمریکیین.

یجب البحث عن أولی علامات هذا الفشل فی عجز الولایات المتحدة عن تحویل التفوق العسکری إلی إنجاز استراتیجی مستدام. فی منطق السیاسة الدولیة، لا یعنی امتلاک قوة عسکریة متفوقة بالضرورة القدرة علی فرض إرادة سیاسیة علی الطرف الآخر. تصبح القوة العسکریة نصرًا استراتیجیًا عندما تُحقق أهدافًا سیاسیة محددة وتُهیئ ظروفًا مواتیة لإنهاء الأزمة. ولکن إذا زادت تکالیف العملیة، وتغیرت الأهداف، ولم تکن هناک رؤیة واضحة لنهایتها، فإن التفوق العسکری وحده لا یضمن النصر.

فی هذا السیاق، شکّلت مقاومة إیران وعجز واشنطن عن فرض النتیجة المرجوة تحدیًا لحسابات إدارة ترامب الأولیة. قد تتحدث الولایات المتحدة عن تفوقها فی الأسلحة والعملیات فی مناسبات مختلفة، لکن المعیار النهائی للتقییم هو مدی تحقیق الأهداف السیاسیة والاستراتیجیة؛ وهو معیار لا یمکن تغییره بمجرد إعلانات النصر والخطابات الإعلامیة.

النتیجة الثانیة المهمة لهذا العدوان هی نقل تکالیفه إلی الولایات المتحدة. وتعتبر باربرا سلافین علی وجه الخصوص ارتفاع أسعار البنزین والدیزل أحد العوامل المساهمة فی الهزائم الواسعة التی مُنی بها الجمهوریون فی انتخابات التجدید النصفی. هذا الأمر بالغ الأهمیة لأن الاقتصاد وتکالیف معیشة المواطنین الأمریکیین لطالما کانا من أهم العوامل المؤثرة فی سلوکهم الانتخابی. فارتفاع أسعار الوقود یُشکل ضغطًا مباشرًا علی الأسر، وقد یُحوّل السخط علی سیاسات الحکومة إلی مشکلة واسعة الانتشار.

وصل ترامب إلی السلطة بشعار إعطاء الأولویة للمصالح الأمریکیة وتحسین الوضع الاقتصادی للمواطنین؛ لذا، فإن أی سیاسة خارجیة تؤدی إلی ارتفاع تکالیف المعیشة وزیادة عدم الیقین الاقتصادی تتعارض مع وعوده الرئیسیة. فی ظل هذه الظروف، قد یتساءل الرأی العام عن جدوی هذه السیاسة المکلفة للمواطن الأمریکی، ولماذا یتحمل المستهلک ودافع الضرائب ثمن قرارات البیت الأبیض؟

من هذا المنظور، لا یمکن اعتبار هزیمة الجمهوریین فی انتخابات التجدید النصفی مجرد صدفة حزبیة أو نتیجة لمنافسات سیاسیة عادیة. بل تعکس هذه الهزیمة، علی الأقل جزئیًا، السخط المتراکم علی أداء إدارة ترامب وتداعیات سیاستها الخارجیة. بالطبع، لا یمکن اختزال نتیجة الانتخابات إلی عامل واحد، ولکن کما یشیر سلافین، فقد لعب العدوان علی إیران وارتفاع أسعار الوقود دورًا هامًا فی إضعاف موقف الجمهوریین.

أما النتیجة الثالثة لهذا الوضع فهی أن موقف ترامب السیاسی سیصبح أکثر صعوبة خلال الفترة المتبقیة من رئاسته. فخسارة الدعم الانتخابی وتغیر موازین القوی فی الکونغرس سیزیدان من قدرة معارضی البیت الأبیض علی الرقابة والضغط السیاسی. بات لدی الدیمقراطیین الآن فرصة أکبر لتدقیق أداء الحکومة، والمطالبة بتفسیرات حول تکالیف العملیات، وتقلیص التمویل اللازم، والتشکیک فی أسس قرارات الرئیس فی السیاسة الخارجیة. وبهذا، قد تصبح تداعیات العدوان علی إیران أحد المحاور الرئیسیة للصراع بین البیت الأبیض والکونغرس فی الأشهر المقبلة.

علی الصعید الدولی، تثیر هذه التجربة أیضًا تساؤلات هامة حول مصداقیة التهدیدات الأمریکیة وفعالیة النهج العسکری الذی یتبعه ترامب. عندما تفشل قوة عظمی، رغم قدراتها العسکریة الهائلة، فی فرض نتائجها السیاسیة المرجوة علی خصمها، فإن جدوی استراتیجیتها فی الردع والتهدید تُختبر أیضاً. وهذا أمر بالغ الأهمیة لحلفاء أمریکا ومنافسیها، لأنه یُظهر أن القوة العسکریة، دون حساب دقیق للعواقب السیاسیة والاقتصادیة، قد تزید من التکالیف الاستراتیجیة للدولة بدلاً من تعزیز موقفها.

فی نهایة المطاف، یکمن السؤال المحوری أمام ترامب فی کیفیة الخروج من وضع سیکلف الولایات المتحدة المزید من المال لمواصلة العمل فیه دون الاعتراف بفشل أهدافه الأصلیة.

قد تکون مزاعم النصر مفیدة علی المدی القصیر للاستهلاک المحلی والدعایة السیاسیة، لکن الحقائق الاقتصادیة والانتخابیة والاستراتیجیة لا تتغیر بسهولة بمجرد صیاغة سردیات. کان من المفترض أن یُظهر العدوان علی إیران القوة الأمریکیة، لکنه أصبح الآن عاملاً فی تآکل موقف ترامب السیاسی.

ولعل أهم ما توصلت إلیه باربرا سلافین فی تقییمها هو: أن الرئیس الأمریکی یستطیع الحدیث عن النصر، لکن إن لم یستطع تحقیق نتیجة تتناسب مع التکالیف الباهظة، فلن یکون لهذا الادعاء مصداقیة تُذکر لا محلیاً ولا دولیاً.