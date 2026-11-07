المتحدث باسم الجیش الإیرانی: لن نسمح أبداً بإعادة بناء القواعد المعادیة فی المنطقة

أکد العمید أمیر أکرمی‌نیا، المتحدث باسم الجیش الإیرانی، أن أکثر من ۲۲۸ موقعاً من القواعد ومراکز تمرکز القوات الأمیرکیة فی المنطقة تعرضت لأضرار جسیمة أو دُمّرت بالکامل، وفقاً لما أقرّت به مصادر دولیة موثوقة.