المتحدث باسم الجیش الإیرانی: لن نسمح أبداً بإعادة بناء القواعد المعادیة فی المنطقة

أضاف أن القوات الأمیرکیة لم یعد لدیها أی قاعدة فی المنطقة لتنفیذ مهامها العملیاتیة، وباتت مضطرة إلی تأمین وقود سفنها وإمدادات قواتها من خارج المنطقة.
وشدد علی أن إیران لن تسمح أبداً بإعادة بناء قواعد العدو فی المنطقة.
أضاف أن القوات الأمیرکیة لم یعد لدیها أی قاعدة فی المنطقة لتنفیذ مهامها العملیاتیة، وباتت مضطرة إلی تأمین وقود سفنها وإمدادات قواتها من خارج المنطقة.
وشدد علی أن إیران لن تسمح أبداً بإعادة بناء قواعد العدو فی المنطقة.
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