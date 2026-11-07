معاریف: ترامب ونتنیاهو فشلا فی التخطیط لحرب علی إیران

أفادت وكالات أنباء نقلًا عن المیادین بأن وسائل إعلام الکیان الصهیونی أقرّت بفشل مؤامرات نتنیاهو وترامب ضد إیران.

وکتبت وسیلة الإعلام الصهیونیة معاریف: إن إیران تمکنت بمهارة کبیرة من فرض سیطرتها علی مضیق هرمز، والآن طهران هی التی تحدد إیقاع الاقتصاد العالمی. لقد فشل دونالد ترامب وبنیامین نتنیاهو فشلًا ذریعًا فی التخطیط لحرب علی إیران، وما زالا یکرران الأخطاء نفسها فی مخططاتهما المستقبلیة.

وشدد آفی إشکنازی، المحلل العسکری لصحیفة معاریف العبریة: إن حربین علی إیران انتهتا دون تحقیق نتیجة حاسمة، وإن دونالد ترامب وبنیامین نتنیاهو فشلا فشلًا ذریعًا فی التخطیط لحرب علی إیران. وما زال ترامب ونتنیاهو یصممان مخططات مستقبلیة ضد إیران، لکنهما یکرران فی هذه المخططات الأخطاء الماضیة نفسها.

کما أفادت وسیلة الإعلام الصهیونیة إسرائیل الیوم نقلًا عن مسؤول رفیع فی هذا الکیان: إن الحرب علی إیران کان یُفترض أن تؤدی إلی إسقاط نظام إیران، لکنها أسقطت بدلًا من ذلک حکومة واشنطن.

ومن جهة أخری، أفادت القناة ۱۲ للکیان الصهیونی نقلًا عن إیهود باراک، رئیس وزراء هذا الکیان السابق، بأن بنیامین نتنیاهو قد یهاجم إیران.

وقال باراک: إن نتنیاهو مثل حیوان جریح، وقد یهاجم إیران لمنع تشکیل حکومة أخری.

کما قال إن نتنیاهو کان قد خطط لتنفیذ إجراء استفزازی فی إیران عبر الموساد، وأن هذا المخطط تُوبع دون علم رئیس أرکان جیش الکیان الصهیونی.