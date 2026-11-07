اعتراض وتدمیر طائرة مسیرة أمریکیة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹)

أعلنت العلاقات العامة للجیش الایرانی أنه قبل لحظات، تعرضت طائرة مسیرة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹) تابعة للجانب الأمریکی المعتدی للاستهداف والتدمیر فی أجواء جزیرة قشم.





وأضافت: قد تم ذلک بنیران أطلقتها منظومات متطورة تابعة لقوات الدفاع الجوی فی الجیش، والتی تعمل ضمن شبکة الدفاع الجوی المتکاملة فی البلاد.

هذا واعترف قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة الارهابیة، براد کوبر بإسقاط طائرات مسیّرة أمریکیة باهظة الثمن، واحدة تلو الأخری، فی مضیق هرمز من خلال تسجیل بودکاست.

وعلق المتحدث باسم الحرس الثوری علی تصریحات کوبر، قائلا: "کان یجدر بک صیاغة الأمر علی النحو التالی: فی هذه الحلقة من بودکاست القیادة المرکزیة الأمریکیة، سأشرح کیف حوّلنا طائراتنا المسیّرة فائقة التطور -من طرازی MQ-۱ و MQ-۹ والتی تبلغ تکلفتها ملایین الدولارات- إلی طائرات مسیّرة انتحاریة!".