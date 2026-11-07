الرئيسية » بین الملل

اعتراض وتدمیر طائرة مسیرة أمریکیة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹)

أعلنت العلاقات العامة للجیش الایرانی: قبل لحظات، تم اعتراض وتدمیر طائرة مسیرة أمریکیة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹).
رقم الخبر: 4200383المشاهدات: 6التعليقات (0)
ارتش جمهوري اسلامي

أعلنت العلاقات العامة للجیش الایرانی أنه قبل لحظات، تعرضت طائرة مسیرة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹) تابعة للجانب الأمریکی المعتدی للاستهداف والتدمیر فی أجواء جزیرة قشم.


وأضافت: قد تم ذلک بنیران أطلقتها منظومات متطورة تابعة لقوات الدفاع الجوی فی الجیش، والتی تعمل ضمن شبکة الدفاع الجوی المتکاملة فی البلاد.

هذا واعترف قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة الارهابیة، براد کوبر بإسقاط طائرات مسیّرة أمریکیة باهظة الثمن، واحدة تلو الأخری، فی مضیق هرمز من خلال تسجیل بودکاست.

وعلق المتحدث باسم الحرس الثوری علی تصریحات کوبر، قائلا: "کان یجدر بک صیاغة الأمر علی النحو التالی: فی هذه الحلقة من بودکاست القیادة المرکزیة الأمریکیة، سأشرح کیف حوّلنا طائراتنا المسیّرة فائقة التطور -من طرازی MQ-۱ و MQ-۹ والتی تبلغ تکلفتها ملایین الدولارات- إلی طائرات مسیّرة انتحاریة!".

تابعنا

اعتراض وتدمیر طائرة مسیرة أمریکیة من طراز "إم کیو-۹" (MQ-۹)

0

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

إخفاق ترامب السیاسی یکشف فشل الرهان علی الحرب ضد إیران، والعراق مطالب بمراجعة سیاساته

تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إیران مسیس ومتحیز

معاریف: ترامب ونتنیاهو فشلا فی التخطیط لحرب علی إیران

الجیش الایرانی: اندلاع حریق فی ناقلة نفط مخالفة شرقی مضیق هرمز

عراقجی یشرح نتائج مشاوراته مع نظرائه فی المنطقة بشأن تداعیات الإجراءات التصعیدیة لأمریکا واسرائیل

المتحدث باسم الجیش الإیرانی: لن نسمح أبداً بإعادة بناء القواعد المعادیة فی المنطقة

نهایة أمریکا التی نعرفها!

المتحدث باسم الحرس الثوری: رفعنا القیود عن مدی صواریخنا

كل الأيام والساعات أصبحت أيام صمود ومقارعة الشيطان الأكبر

عمدة نيويورك: التغييرات السياسية في أمريكا بدأت للتو

قاليباف: الخيانة لإرادة الشعب الأمريكي ستكون كابوسًا لواشنطن

رضائي: الردّ الأميركي على حقوق إيران ومطالبها لم يكن مقنعاً

طبيب غزة يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي

خطيب زاده: إيران لم ولن تسعى لامتلاك أسلحة نووية

نيكزاد: وثائق "وكر التجسس" تثبت أن عداء أمريكا لإيران هو عداء حضاري