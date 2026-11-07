تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إیران مسیس ومتحیز

أصدر ناصر سراج بیاناً انتقد فیه التقریر الذی قدمه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنی بحالة حقوق الإنسان فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة. وقد وصف سراج التقریر بأنه قائم علی ادعاءات غیر قابلة للتحقق ومعلومات مستمدة من مصادر غیر موثوقة.

وأشار سراج إلی ما أسماه "الاستخدام الأدواتی" لآلیات حقوق الإنسان الدولیة من قبل بعض الدول الغربیة، معتبراً أن دعم دول مثل الولایات المتحدة والمملکة المتحدة وألمانیا وفرنسا وکندا لهذا المسار یعکس تسییس آلیات حقوق الإنسان، وتحویلها إلی أدوات لممارسة ضغوط سیاسیة علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وفیمعرض انتقاده لنهج المقرر الخاص تجاه التطورات الإقلیمیة والهجمات العسکریة التی شنتها الولایات المتحدة والکیان الصهیونی ضد إیران، أوضح سراج أن التقریر -بدلاً من بحث مسؤولیة مرتکبی هذه الهجمات أو تداعیاتها الإنسانیة- وجه اتهامات ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، متجاهلاً فی الوقت ذاته انتهاکات القانون الدولی الإنسانی.

علاوة علی ذلک، سلط أمین المجلس الأعلی لحقوق الإنسان الضوء علی الهجمات التی استهدفت البنیة التحتیة المدنیة، والمرافق الطبیة، والمدارس، والجامعات، والمنازل السکنیة، مؤکداً علی ضرورة محاسبة المسؤولین عن هذه الهجمات. وفی جانب آخر من بیانه، أشار سراج إلی الهجمات التی استهدفت مدرسة "شجرة طیبة" فی میناب ومجمعاً ریاضیاً فی لامرد کأمثلة علی انتهاک حقوق المدنیین. کما أشار إلی استشهاد ۱۶۸ طالباً ومعلماً فی حادثة میناب، داعیاً المقرر الخاص إلی التطرق لمسألة محاسبة مرتکبی هذه الهجمات. کما انتقد التقریر لإخفاقه فی مراعاة أثر العقوبات الأحادیة التی تفرضها الولایات المتحدة وحلفاؤها علی حیاة الشعب الإیرانی وسبل عیشه، مشیراً إلی أن هذه العقوبات تُعد عاملاً مساهماً فی انتهاک الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین.

وذهب نائب رئیس السلطة القضائیة للشؤون الدولیة إلی اتهام الدول التی تدعم آلیات حقوق الإنسان الموجهة ضد إیران بتبنی "معاییر مزدوجة". وزعم أن بعض هذه الدول ساهمت فی انتهاک حقوق المواطنین الإیرانیین من خلال دعم جماعات إرهابیة وفرض عقوبات.

وفی ختام تصریحاته، انتقد سراج الآلیة المتبعة فی تعیین مقرر خاص معنی بإیران، واصفاً هذه الولایة بأنها مدفوعة باعتبارات سیاسیة. وشدد علی أن التقاریر التی تستند إلی نهج انتقائی ومتحیز لا یمکن أن تشکل أساساً موثوقاً لتقییم وضع حقوق الإنسان فی إیران.