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نبض خبر
لفاظی ترامپ: توافق نشود، از این تاریخ حمله میکنیم
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دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «اگر توافقی حاصل نشود، تمایل دارد پس از سال نو حملات علیه ایران را از سر بگیرد.» ترامپ درباره شکستن محاصره توسط نفتکشهای ایران گفت: «امیدوارم نفتکشهای ایرانی سعی کنند محاصره را محک بزنند. آنوقت همگی، درست مثل نیروی دریایی ایران، سر از قعر دریا درخواهند آورد.» با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
منفور ترین آدم دنیا، یک قاتل، یک تروریست به تمام معنی، هیچ حیثیتی نداره این ادم
جوک خوبی بود کلی خندیدیم .
خاک امریکا را بزنید هیچ کشور دیگه ای نه خاک امریکا و این حق ایرانه ،وقتی به خاکش حمله شده ،امریکا برای هیچ کشوری ارزش قائل نیست و ان را فدا خواهد کرد پس فقط باید رفت سراغ خودش
صهیونیست ها و اعراب مثل آل سعود و بقیه که یهودی هستند، از سالها پیش در املاک ترامپ سرمایه گذاری کردند و برای ریاست جمهوری ترامپ هم پول خرج کردند تا ترامپ بیاد اهداف اونها رو عملی کند. هدف اونها هم نابودی ایران است. اگر ترامپ اهداف اونها رو اجرا نکند تمام برج های ترامپ رو پایین میاورند، همانطور که برج های دوقلو رو پایین آوردند. هرکاری از اونها برمیاد
باشه
تحریم دریایی و زمینی و هوایی حمله نیست !!!
شر و ور می گه. حمله هم کنه عددی نیست
دری وری میگه مردک مو قرمز قمارباز وحشی
این یارو چرا قیافه شو اینجوری میکنه. بابا لولو برد.
این بی شرف یه روده راست تو شکمش نیست. وقتی میگه بعد از سال به همان اندازه قبل از سال باید احتمال داد، بهترین اقدام هم حمله پیشدستانه قبل از حمله اوست.
ترامپ خالی بند تو مرد جنگ با ایران نیستی اگر جرات داشتی تا حالا بارها حمله کرده بودی .
سگ زرد خفه
توکی خفه میشی که ما دیگه صداتو نشنویم
جانا سخن از زبان ما می گویی
تنها کاری که از دستان کوچک و ناتوان این مفعول قمارباز بر میآید همین محاصره اقتصادی است .
او اگر جرات حمله داشت لحظه ای درنگ نمیکرد .
از این فرد ابله تر و سفاک تر آمریکا رییس جمهوری
به خودش ندیده !
برق نداریم حتی در زمستان. تابستان قابل پیشبینی هست. واقعا مسئولین چطور خوابشون میبره؟
راحت
دولت اسرائیل و کنگره و سنای آمریکا تا آن موقع عوض شده و مسائل خیلی تغییر می کند.
ما محاصره را می شکنیم و توی عوضی یزن ببینیم کی بیشتر ضرر می بیند. با حمله شرورانه ترامپ ، سلام می کنیم به بازگشت استان بحرین به کشور
امیدوارم برف امسال واشنگتن را نبینی
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