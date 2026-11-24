چهارم آذر، سالروز حماسه‌ای که در تاریخ جاودان شد/ روایت ۱۵۰ دقیقه حمله هوایی دشمن به ایران + تصاویر

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خوزستان ، چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵، اندیمشک مانند روزهای دیگر پاییزی در جریان زندگی بود. مغازه‌ها باز بودند، قطارها در ایستگاه راه‌آهن رفت‌وآمد داشتند و مردم درگیر فعالیت‌های روزانه خود بودند؛ اما در کمتر از چند دقیقه، آسمان شهر به صحنه یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی دوران دفاع مقدس تبدیل شد.

ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه، صدای پدافند هوایی و غرش جنگنده‌های عراقی آرامش شهر را برهم زد. هواپیماهای دشمن در ارتفاع پایین بر فراز اندیمشک ظاهر شدند و نخستین بمب‌ها در محدوده تعمیرات راه‌آهن فرود آمدند. دود و آتش از محوطه ایستگاه برخاست و دقایقی بعد، خیابان شریعتی، میدان راه‌آهن و مناطق مسکونی نیز هدف حملات قرار گرفتند.

۵۴ فروند هواپیمای جنگی عراق در حمله‌ای گسترده، بخش‌های مختلف شهر و زیرساخت‌های حیاتی آن را هدف قرار دادند. این حمله حدود ۱۵۰ دقیقه ادامه یافت و اندیمشک یکی از تلخ‌ترین و خونین‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد؛ روزی که در حافظه مردم این شهر به نماد مقاومت و ایستادگی تبدیل شد؛ اتفاقی تلخ با ۶۰۰ شهید…

چرا اندیمشک هدف حمله قرار گرفت؟

برای درک ابعاد این حمله باید جایگاه اندیمشک را در جغرافیای دفاع مقدس بررسی کرد. این شهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه‌آهن سراسری و برخورداری از موقعیت ارتباطی ویژه، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های پشتیبانی جبهه‌های جنوب به شمار می‌رفت.

انتقال نیروهای نظامی، تجهیزات، سوخت و امکانات مورد نیاز مناطق عملیاتی از مسیرهای ارتباطی اندیمشک انجام می‌شد و ایستگاه راه‌آهن این شهر نقشی محوری در جابه‌جایی رزمندگان و تدارکات جنگ داشت.

از سوی دیگر نزدیکی به پادگان دوکوهه، مراکز نظامی و آموزشی و پایگاه چهارم شکاری در محدوده جغرافیایی میان اندیمشک و دزفول، بر اهمیت راهبردی این منطقه افزوده بود.

بررسی اهداف مورد حمله نشان می‌دهد که تهاجم هوایی چهارم آذر صرفاً متوجه مراکز نظامی نبود، بلکه مجموعه‌ای از زیرساخت‌های حیاتی و مناطق غیرنظامی را دربر گرفت. ایستگاه راه‌آهن، مخازن و تأسیسات سوخت، بازار روز کالا و تره‌بار، مراکز درمانی، مناطق مسکونی و مراکز نظامی از جمله اهداف این حمله بودند.

همچنین پل‌های ارتباطی تل‌زنگ و بالارود، تأسیسات برق شمال خوزستان و مسیرهای مواصلاتی منطقه از جمله زیرساخت‌هایی بودند که اهمیت آنها در پشتیبانی جبهه‌های جنوب، اندیمشک را به هدفی راهبردی برای ارتش عراق تبدیل کرده بود.

در واقع، اختلال در انتقال نیرو و تجهیزات، قطع ارتباط زمینی جبهه‌های جنوب با مرکز کشور و تضعیف ظرفیت پشتیبانی منطقه، از مهم‌ترین اهدافی بود که از الگوی حملات دشمن به زیرساخت‌های اندیمشک قابل برداشت است.

وقتی شهر به میدان امدادرسانی تبدیل شد

با آغاز بمباران خیابان‌های اندیمشک از رفت‌وآمد روزانه مردم به صحنه‌ای از آوار، انفجار و تلاش برای نجات مجروحان تبدیل شد. ساختمان‌های مسکونی آسیب دیدند، خودروها در آتش سوختند و مردم برای بیرون کشیدن گرفتارشدگان از زیر آوار و انتقال مجروحان به مراکز درمانی به میدان آمدند.

در آن شرایط، مراکز درمانی شهر با حجم گسترده‌ای از مجروحان مواجه شدند. بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک که در دوران دفاع مقدس با همت مردم و در محل شرکت ساخت تراورس بتونی راه‌آهن راه‌اندازی شده بود، یکی از مراکز مهم رسیدگی به مجروحان جنگی محسوب می‌شد.

کادر پزشکی و پرستاری این مرکز در کنار نیروهای مردمی، از جمله مادران شهدای اندیمشک که در امر پرستاری و امدادرسانی مشارکت داشتند، برای مداوای مجروحان تلاش می‌کردند.

بیمارستان شهید بهشتی و دیگر مراکز درمانی منطقه نیز پذیرای آسیب‌دیدگان بودند. حتی مراکز درمانی پیش‌بینی‌شده در حاشیه جاده ترانزیتی تهران ـ اندیمشک، که با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر حملات هوایی ایجاد شده بودند، در روند امدادرسانی نقش داشتند.

آن روز، در کنار خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها، خانواده‌های بسیاری با شهادت عزیزانشان روبه‌رو شدند و خیابان‌هایی که تا ساعاتی قبل محل زندگی عادی مردم بود، به محل جست‌وجوی پیکر شهدا و انتقال مجروحان تبدیل شد.

ناکامی دشمن در قطع شریان پشتیبانی جبهه‌ها

یکی از اهداف اصلی حمله هوایی عراق، از کار انداختن ایستگاه راه‌آهن و مختل کردن مسیر انتقال نیرو و تجهیزات به جبهه‌های جنوب بود. با توجه به نقش راهبردی اندیمشک در پشتیبانی جنگ، تخریب این زیرساخت می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای برای جابه‌جایی نیروها و تدارکات نظامی به همراه داشته باشد.

با این حال، تلاش نیروهای امدادی، کارکنان راه‌آهن و مجموعه‌های پشتیبانی برای بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های ارتباطی، مانع از تحقق کامل این هدف شد. فعالیت راه‌آهن پس از حمله از سر گرفته شد و روند انتقال نیروها و تجهیزات به جبهه‌ها ادامه یافت.

این حمله همچنین با واکنش نظامی ایران همراه شد و در ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه، یک فروند موشک زمین به زمین به سوی مرکز اطلاعاتی رژیم عراق در بغداد شلیک شد.

اما مهم‌تر از پاسخ نظامی، تداوم حضور و مقاومت مردمی بود که با وجود تجربه حملات متعدد، همچنان در کنار رزمندگان و جبهه‌های جنگ ایستادند.

شهری که زیر باران بمب تسلیم نشد

چهارم آذر ۱۳۶۵ تنها یک حمله هوایی گسترده به یک شهر نبود بلکه تهاجمی بود به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های پشتیبانی جبهه‌های جنوب و مردمی که سال‌ها بار جنگ را بر دوش کشیده بودند.

دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، مناطق مسکونی و مراکز پشتیبانی تلاش کرد توان ارتباطی و تدارکاتی منطقه را مختل کند، اما اندیمشک پس از آن روز دوباره به زندگی بازگشت و راه پشتیبانی جبهه‌ها ادامه یافت.

صدای مقاومت در سخنان امام

حضرت امام خمینی (ره) در واکنش به این واقعه فرمودند: «این مردم اندیمشک هستند که زیر بمباران، شعار جنگ جنگ تا پیروزی سر می‌دهند.» این سخن، به‌خوبی روحیه مقاومتی را که در دل مردم اندیمشک جاری بود، منعکس می‌کند.

واقعه چهارم آذر ۱۳۶۵ تنها یک حمله هوایی نبود؛ بلکه یادگاری است از حماسه‌ای که مردمی عادی در برابر تهاجم وحشیانه دشمن رقم زدند. این روز، سندی بر ایستادگی و مقاومت مردمانی است که در سخت‌ترین شرایط نیز شجاعت خود را از دست ندادند.

بمباران چهارم آذر اندیمشک، اگرچه زخمی عمیق بر پیکره این شهر برجای گذاشت، اما روحیه‌ای وصف‌ناپذیر از مقاومت و ایستادگی را نیز در دل مردم ایران حک کرد. یاد و خاطره شهدای آن روز، همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است.