نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه امنیت غذایی از الزامات جدی کشور است، گفت: انتظار داریم دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت تدبیر جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گلستان ، «رحمت‌الله نوروزی» نماینده مردم علی‌آباد کتولِ استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و مشکلات پیش روی کشاورزان اظهار کرد: با توجه به تأکیدی که رهبر شهید بزرگوارمان بر امنیت غذایی داشتند، همواره معتقدم باید این موضوع را جدی بگیریم؛ یکی از الزامات تحقق آن، تأمین بذر، کود و سم مورد نیاز کشاورزان است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر تأمین نهاده‌ها با مشکل مواجه است. استان‌هایی که قطب کشاورزی کشور محسوب می‌شوند، هم به کود اوره و هم به کود فسفات نیاز جدی دارند و باید این نهاده‌ها به‌موقع در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با اشاره به مشکل گرانی کود تصریح کرد: علاوه بر مساله تأمین، گرانی کود نیز فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. واقعاً انتظار داریم دولت محترم هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را در نظر بگیرد؛ چراکه کشاورز در شرایط فعلی هم از نظر تأمین نهاده و هم از نظر قیمت با دشواری روبه‌روست.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است وزارت جهاد کشاورزی و دولت با تدبیر جدی، مشکل تأمین و گرانی کود را حل کنند تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری به تولید ادامه دهند و امنیت غذایی کشور تأمین شود.