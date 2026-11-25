گروه استان‌ها - پس از افزایش خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین آب کشت پاییزه کشاورزان، جریان آب صبح چهارشنبه چهارم آذرماه به اصفهان رسید و از میان پل‌های تاریخی سی‌وسه‌پل و خواجو عبور کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان ، با افزایش خروجی سد زاینده‌رود از بامداد دوم آذرماه، آب این رودخانه پس از طی مسیر خود به شهر اصفهان رسید و بار دیگر در بستر تاریخی زاینده‌رود جاری شد.

این رهاسازی با هدف تأمین و توزیع آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان حوضه زاینده‌رود انجام شده و بر اساس اعلام مسئولان، قرار است در این دوره ۱۰ روزه، حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی توزیع شود.خلیل دادخواه، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای، با اشاره به برنامه رهاسازی آب اعلام کرد که این اقدام در چارچوب مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان انجام شده است.

همچنین بر اساس اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، حجم ذخیره سد زاینده‌رود در زمان انتشار این خبر ۱۹۱ میلیون مترمکعب بوده است. برای نظارت بر روند انتقال و توزیع آب و همچنین تأمین ایمنی مسیر رودخانه، ۸۳ تیم گشت و نظارت در طول مسیر زاینده‌رود مستقر شده‌اند. مسئولان همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای رفع موانع مسیر و مدیریت صحیح توزیع آب خبر داده‌اند.

جاری شدن دوباره زاینده‌رود در اصفهان، علاوه بر اهمیت آن برای کشاورزی منطقه، بار دیگر جلوه‌ای از حیات را به بستر تاریخی این رودخانه بخشیده است؛ رودخانه‌ای که جریان پایدار آن همواره یکی از مطالبات مهم مردم اصفهان بوده است.