گروه استان‌ها - فرماندار رشت با بیان اینکه رشت علاوه بر جمعیت بومی، پذیرای بیماران استان‌های همجوار و حتی برخی کشورهای آسیای میانه است، بر لزوم بازنگری در نحوه برآورد نیازهای درمانی و تخصیص منابع تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «اسماعیل میرغصنفری» فرماندار رشت در جریان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌ها و مسائل حوزه سلامت گیلان، با اشاره به چالش‌های نظام درمانی، اظهار کرد: مشکلات این حوزه را نمی‌توان به شخص یا دستگاه خاصی نسبت داد، چراکه مجموعه دولت، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های متولی با محدودیت‌هایی همچون کمبود منابع مالی، تأخیر در تخصیص اعتبارات و محقق نشدن تعهدات مواجه هستند.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری گیلان، افزود: حضور گسترده مسافران و گردشگران در طول سال، تقاضا برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش داده و فشار مضاعفی بر مراکز درمانی استان وارد می‌کند.

فرماندار رشت، ادامه داد: در شرایط خاصی مانند دوران کرونا، حوادث طبیعی و غیرطبیعی و شرایط جنگی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی گیلان و نزدیکی آن به مرکز کشور، شمار زیادی از شهروندان سایر استان‌ها به این منطقه مراجعه می‌کنند و مراکز درمانی مسئولیت ارائه خدمات به آنان را بر عهده دارند.

میرغصنفری با ابراز نگرانی از وضعیت دسترسی مردم به خدمات درمانی دولتی، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های جدی، ارجاع برخی مراجعه‌کنندگان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بخش خصوصی است؛ از این‌رو باید شرایطی فراهم شود تا مردم بدون مواجهه با موانع مالی، به خدمات درمانی مناسب و در دسترس دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه درمانی شهرستان رشت در شمال کشور، بیان کرد: این شهرستان علاوه بر جمعیت ساکن و بیماران سایر مناطق گیلان، پذیرای مراجعه‌کنندگانی از استان‌های همجوار از جمله مازندران و اردبیل و حتی برخی کشورهای آسیای میانه است.

فرماندار رشت، خاطرنشان کرد: جمعیت این شهرستان در طول شبانه‌روز به دلیل تردد و حضور مراجعان از مناطق مختلف متغیر است و همین موضوع ضرورت توجه به جمعیت واقعی بهره‌مند از خدمات درمانی را در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات دوچندان می‌کند.

میرغصنفری با تاکید بر ضرورت حمایت از زیرساخت‌های سلامت گیلان گفت: انتظار داریم با همراهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های مرتبط، زمینه تأمین اعتبارات مورد نیاز و تحقق تعهدات فراهم شود تا بخشی از مشکلات درمانی و زیرساختی شهرستان رشت و استان گیلان برطرف شود.

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