گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، گفت: دشمن برای کاهش جمعیت ایران برنامه‌ریزی کرده و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه، ضرورتی ملی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، آیت‌الله «مرتضی مطیعی» ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سمنان که در مصلای حضرت امیرالمؤمنین(ع) و با حضور مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های مذهبی و ملی، بر رعایت تقوا، توجه به مسئله جمعیت و تقویت روحیه بسیجی در جامعه تأکید کرد.

وی با یادآوری سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و میلاد امام خمینی(ره)، بر ضرورت الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد و توجه به آخرت را از موضوعات مهم زندگی مؤمنانه دانست.

امام جمعه سمنان با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور اظهار کرد: دشمن برای کاهش جمعیت ایران برنامه‌ریزی کرده است و در چنین شرایطی، توجه جدی به پیام‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت و عمل به آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ضرورت پویایی و تقویت بسیج

«مطیعی» در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات رزمندگان بسیجی، بر ضرورت پویایی و تقویت این نهاد مردمی تأکید کرد و گفت: تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» زمانی امکان‌پذیر است که روحیه بسیجی در رفتار روزمره مردم نمود پیدا کند؛ روحیه‌ای که با حسن خلق، ایثار، خدمت بی‌منت و گمنام به مردم شناخته می‌شود.

وی همچنین تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج درست فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه، با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، یاد شهید «محمدابراهیم همتی» را زنده نگه داشت و رشادت‌های دریادلان ایران در عملیات مروارید و دفاع از خلیج فارس و تنگه هرمز را مورد تجلیل قرار داد. وی تأکید کرد ملت ایران قدردان فداکاری شهدا و نیروهای مدافع کشور است.

دشمنان تلاش می‌کنند مشکلات داخلی کشور را بزرگ‌نمایی کنند

«مطیعی» در تحلیل تحولات منطقه و جنگ در عراق نیز بر اهمیت انسجام مردم و توانمندی نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: دشمنان تلاش می‌کنند مشکلات داخلی کشور را بزرگ‌نمایی کرده و مسئولیت آن را متوجه ایران کنند؛ در حالی که ملت ایران آغازگر جنگ نیست، اما خون امام شهید را فراموش نمی‌کند و برابر تهدیدها و تعرض به مرزهای کشور از خود دفاع خواهد کرد.

وی حل مشکلات داخلی را نیز نیازمند اتکا به توان و ظرفیت‌های کشور دانست و بر استفاده از امکانات و توانمندی‌های داخلی تأکید کرد.

امام جمعه سمنان در پایان از برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی در گرمسار با محوریت تحکیم خانواده و همکاری حوزه‌های علمیه و مسئولان دولتی قدردانی کرد.