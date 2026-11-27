امام جمعه سمنان تاکید کرد؛
دشمن کاهش جمعیت ایران را دنبال میکند
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، گفت: دشمن برای کاهش جمعیت ایران برنامهریزی کرده و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه، ضرورتی ملی است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان، آیتالله «مرتضی مطیعی» ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه سمنان که در مصلای حضرت امیرالمؤمنین(ع) و با حضور مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به مناسبتهای مذهبی و ملی، بر رعایت تقوا، توجه به مسئله جمعیت و تقویت روحیه بسیجی در جامعه تأکید کرد.
وی با یادآوری سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و میلاد امام خمینی(ره)، بر ضرورت الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام و پایبندی به ارزشهای دینی تأکید کرد و توجه به آخرت را از موضوعات مهم زندگی مؤمنانه دانست.
امام جمعه سمنان با اشاره به چالشهای جمعیتی کشور اظهار کرد: دشمن برای کاهش جمعیت ایران برنامهریزی کرده است و در چنین شرایطی، توجه جدی به پیامها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت و عمل به آنها اهمیت ویژهای دارد.
ضرورت پویایی و تقویت بسیج
«مطیعی» در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشها و خدمات رزمندگان بسیجی، بر ضرورت پویایی و تقویت این نهاد مردمی تأکید کرد و گفت: تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» زمانی امکانپذیر است که روحیه بسیجی در رفتار روزمره مردم نمود پیدا کند؛ روحیهای که با حسن خلق، ایثار، خدمت بیمنت و گمنام به مردم شناخته میشود.
وی همچنین تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج درست فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان در ادامه، با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، یاد شهید «محمدابراهیم همتی» را زنده نگه داشت و رشادتهای دریادلان ایران در عملیات مروارید و دفاع از خلیج فارس و تنگه هرمز را مورد تجلیل قرار داد. وی تأکید کرد ملت ایران قدردان فداکاری شهدا و نیروهای مدافع کشور است.
دشمنان تلاش میکنند مشکلات داخلی کشور را بزرگنمایی کنند
«مطیعی» در تحلیل تحولات منطقه و جنگ در عراق نیز بر اهمیت انسجام مردم و توانمندی نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: دشمنان تلاش میکنند مشکلات داخلی کشور را بزرگنمایی کرده و مسئولیت آن را متوجه ایران کنند؛ در حالی که ملت ایران آغازگر جنگ نیست، اما خون امام شهید را فراموش نمیکند و برابر تهدیدها و تعرض به مرزهای کشور از خود دفاع خواهد کرد.
وی حل مشکلات داخلی را نیز نیازمند اتکا به توان و ظرفیتهای کشور دانست و بر استفاده از امکانات و توانمندیهای داخلی تأکید کرد.
امام جمعه سمنان در پایان از برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی در گرمسار با محوریت تحکیم خانواده و همکاری حوزههای علمیه و مسئولان دولتی قدردانی کرد.
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