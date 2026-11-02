گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در کردستان، در دیدار با دانش‌آموزان بسیجی، بر ضرورت علم‌آموزی، اخلاق‌مداری و شناخت دقیق روایت‌های تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی با جمعی از دانش‌آموزان بسیجی و مسئولان آموزش و پرورش استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی، با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان، خود را معلم دانست و اظهار کرد: افتخار من این است که خودم را یک معلم می‌دانم و ارتباط با نسل جوان و پویای دانش‌آموز را موهبتی ارزشمند می‌شمارم.

وی در ادامه با اشاره به آموزه‌های اخلاقی اسلام و سیره اهل‌بیت(ع)، سه عامل اساسی را زمینه‌ساز ایجاد محبت و تقویت ارتباطات اجتماعی دانست و افزود: خوش‌اخلاقی، رعایت ادب و ملایمت در رفتار و همچنین تواضع و فروتنی، از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب نزدیکی دل‌ها و گسترش محبت در جامعه می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود، تصریح کرد: نخستین وظیفه شما درس خواندن، کسب دانش عمیق و مجهز شدن به سلاح علم و ایمان است؛ البته در کنار تحصیل باید به اخلاق و رفتار عملی نیز توجه داشته باشید، چراکه علم همراه با اخلاق است که انسان را به کمال می‌رساند.

تأکید بر تفکر و مطالعه مستند تاریخ

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین با تأکید بر ضرورت تفکر و تدبر در مسائل مختلف زندگی، مطالعه تاریخ را زمینه‌ای برای شناخت بهتر گذشته و عبرت‌آموزی دانست و گفت: تاریخ‌خوانی نیازمند نگاه دقیق و آگاهانه است و باید با شناخت درست، از روایت‌های نادرست فاصله گرفت.

وی با اشاره به آسیب‌های موجود در عرصه روایت‌های تاریخی، تهدید، تخریب و تحریف را سه چالش مهم این حوزه برشمرد و بر ضرورت هوشیاری، بصیرت و مطالعه منابع مستند برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام تحریف‌های تاریخی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، احترام به والدین، معلمان و بزرگترها را از نشانه‌های رشد اخلاقی و شخصیتی دانست و خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید همواره جایگاه خانواده، معلمان و بزرگان را پاس بدارند و در نهایت برای علم و دانش ارزش و احترام ویژه‌ای قائل باشند؛ چراکه تکریم علم، در حقیقت احترام به آینده و پیشرفت کشور است.

این دیدار در پایان با طرح پرسش‌ها و بیان دغدغه‌های دانش‌آموزان بسیجی و پاسخ‌گویی صمیمانه نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان به پایان رسید.





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